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19:27 (мск), источник: Sputnik.md

Пенсионная реформа: у кого остались шансы получить пенсию

Власти решились на пенсионную реформу: какие тайны скрывает закон и у кого есть шансы дожить до пенсии.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Власти утвердили пенсионную реформу, что скрывается за новым документом? Несмотря на то, что реформа стартовала еще в январе этого года, ее главная задача — постепенный переход к единому возрасту выхода на пенсию начнется с 1 июля 2017 года.

Что нужно знать?

Реформа предполагает, что возраст выхода на пенсию будет увеличиваться ежегодно для мужчин на четыре месяца, а для женщин — на шесть, пока не достигнет показателя в 63 года. Исключение из общих правил — многодетные матери, которые родили и воспитывают до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Они, согласно закону, выйдут на пенсию в 60 лет. Раньше всех пенсионерами станут граждане, занятые на работах, связанных с вредным производством и тяжелыми условиями труда.

На данный момент в Молдове женщины выходят на пенсию в 57 лет, а мужчины в 62 года.

После пенсионной реформы минимальный стаж для начисления пенсии в Молдове составит 17 лет. Те граждане, кто на момент достижения стандартного пенсионного возраста не имеют такого трудового стажа, будут получать социальное пособие. Индексация пенсий будет проводиться только при условии, если ежегодный рост потребительских цен составит не менее 2%. Одно из важных изменений — новая формула расчета пенсий, в которой учитываются стаж и вклад пенсионера в систему социального страхования, отдельно рассчитывается средний ежемесячный застрахованный доход, полученный гражданином до и после 1 января 1999 года. Согласно закону, пенсии начнут рассчитывать по новой формуле с 1 апреля 2017 года.

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Не без советчиков

Повышение пенсионного возраста в Молдове было одним из условий Международного валютного фонда, с которым власти республики заключили в 2016 году меморандум о сотрудничестве. Эксперты МВФ подчеркивали, что в Молдове зарегистрирован очень низкий уровень соотношения между количеством застрахованных работающих граждан и количеством пенсионеров — на 10 пенсионеров приходится всего 13 работающих. Как подчеркивают специалисты, этот показатель продолжает ухудшаться из-за старения населения и трудовой миграции. Одним из пунктов для обеспечения долгосрочной устойчивости пенсионной системы эксперты МВФ выделили повышение пенсионного возраста.

Без реформы — «труба»?

Власти Молдовы сами признают, что если не предпринимать конкретные меры по реформированию пенсионной системы страны, то ежегодно финансирование из госбюджета республики будет только расти. Реформа, по мнению руководства республики, направлены на сохранение пенсионной системы, «которая, если мы продолжим в такой же манере, как и до этого момента, через два года рухнет. Мы не будем в состоянии выплачивать пенсии».

Какой возраст выхода на пенсию в других странах?

В России, так же как и в Узбекистане пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, а для женщин — 55 лет.

В Белоруссии пенсионный возраст повысился с 1 января на 3 года: до 58 лет для женщин и до 63 для мужчин. Такой возраст выхода на пенсию и в Кыргызстане и Таджикистане.

Пенсионный возраст в Украине для мужчин составляет 60 лет, а для женщин — 58 с половиной. До 2021 года пенсионный возраст для представительниц слабого пола будет постепенно повышаться до 60 лет.

В Азербайджане мужчины заканчивают трудовую деятельность когда им исполняется 63 года, женщины — в 60 лет.

В Армении единый возраст выхода на пенсию — 63 года.

В Казахстане с 2018 года поэтапно, в течение 10 лет, планируется ежегодно увеличивать на полгода пенсионный возраст для женщин (сейчас он составляет 58 лет). Таким образом, женщины будут выходить на пенсию как мужчины — в 63 года.

В Латвии предполагается повышение пенсионного возраста до 65 лет до 2020 года для обоих полов.

Женщины в Литве выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 62,5 года.

В Эстонии женщины уходят на пенсию в 63 года, а мужчины — 65 лет.

В Туркменистане женщины выходят на пенсию в 57 лет, а мужчины — в 62 года.

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