Тариф системы «Платон» возрастет вдвое с середины апреля

«С 15 апреля 2017 года при расчете размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, будет применяться коэффициент 0,82», — говорится в документе.

Таким образом, размер платы за километр пути составит 3,06 руб., говорится в справке к постановлению.