Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Восемь тысяч инфицированных. Репортаж «Медузы» из Орска — города с самым высоким в России уровнем ВИЧ
В Кремле прокомментировали отчет ОБСЕ о ситуации в Донбассе
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Нюша впервые рассказала о своем женихе
В Думе хотят «поставить на место» Киев за атаку на Донбасс – СМИ
Лавров о том, зачем Порошенко атакует Донбасс
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
20Ситуация на юго-востоке Украины
20:52 (мск), источник: РБК

Тариф системы «Платон» возрастет вдвое с середины апреля

Тариф системы «Платон» (система взимания платы с большегрузных автомобилей за проезд по федеральным трассам) с 15 апреля возрастет с 1,53 до 3,06 руб. за км. Это следует из постановления правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.

Источник: РИА "Новости"

«С 15 апреля 2017 года при расчете размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, будет применяться коэффициент 0,82», — говорится в документе.

Таким образом, размер платы за километр пути составит 3,06 руб., говорится в справке к постановлению.

В документе поясняется, что данная мера позволит увеличить доходы федерального бюджета, которые будут направлены на дальнейшее развитие сети автомобильных дорог.

Глава Минтранса Максим Соколов пояснил журналистам, что данное повышение будет однократным.

Читайте также
Граница на рубле

«В этом году никаких движений не будет, в следующем году, в первой половине — тоже не будет, потому что принято правительством решение о неиндексации по инфляции этого тарифа, это тоже мера поддержки, кстати, до середины следующего года. И только после этого мы будем более гибко, возможно, применять тариф, но это мы обсудим на наших рабочих группах», — приводит слова Соколова ТАСС.

В конце января газета «Ведомости» анонсировала повышение в апреле тарифа «Платона» до 3,06 руб. за км.

Комментарии
20
игорь
еще топливо поднять также и 1917 можно и не избежать !!!все повторяется по спирали ...........
ОтветитьСсылкаПожаловаться
игорь
как будто это не отразиться на наших карманах ... Вместо головы жопа что ли ??? опрометчивый шаг ...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
эльшат мехтиев
Высоцкий В.С.
" Видать ты давно был в пути и людей позабыл, мы давно так живем!
Траву кушаем,
Век на щавеле, скисли душами, опрыщавели,
Да ещё вином много тешились, Разоряли дом, дрались, вешались!
...В зле да шопоте,
Под иконами, в черной копоти!"
Они и были такими...Сейчас им волю дали, чтобы стравить нас.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Платон» затормозил с тарифом
© Ньюстюб
"За четыре дня положили 74 человека": военный о боях в Авдеевке
Кремль ответил на критические высказывания Лукашенко в адрес РФ
Песков: Россия официально не признавала паспорта ДНР и ЛНР
Российские бомбардировщики поразили склады ИГ в Дейр-эз-Зоре
США объявили о пересмотре политики в отношении Кубы
СМИ: в Ингушетии задержан министр строительства
Иммиграцию в европейских странах показали на картах
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
За капремонтом можно будет следить по интернету
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь