Тариф системы «Платон» возрастет вдвое с середины апреля

«С 15 апреля 2017 года при расчете размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, будет применяться коэффициент 0,82», — говорится в документе.
Таким образом, размер платы за километр пути составит 3,06 руб., говорится в справке к постановлению.
В документе поясняется, что данная мера позволит увеличить доходы федерального бюджета, которые будут направлены на дальнейшее развитие сети автомобильных дорог.
Глава Минтранса Максим Соколов пояснил журналистам, что данное повышение будет однократным.
«В этом году никаких движений не будет, в следующем году, в первой половине — тоже не будет, потому что принято правительством решение о неиндексации по инфляции этого тарифа, это тоже мера поддержки, кстати, до середины следующего года. И только после этого мы будем более гибко, возможно, применять тариф, но это мы обсудим на наших рабочих группах», — приводит слова Соколова ТАСС.
В конце января газета «Ведомости» анонсировала повышение в апреле тарифа «Платона» до 3,06 руб. за км.
" Видать ты давно был в пути и людей позабыл, мы давно так живем!
Траву кушаем,
Век на щавеле, скисли душами, опрыщавели,
Да ещё вином много тешились, Разоряли дом, дрались, вешались!
...В зле да шопоте,
Под иконами, в черной копоти!"
Они и были такими...Сейчас им волю дали, чтобы стравить нас.