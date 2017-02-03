Глава Нацбанка объяснил, почему укрепляется тенге и стоит ли ждать девальвации
В случае, если Россия девальвирует рубль, это не может не отразиться на курсе тенге, отметил Данияр Акишев.
В случае, если Россия девальвирует рубль, это не может не отразиться на курсе тенге, отметил Данияр Акишев.
Глава Нацбанка Казахстана Данияр Акишев объяснил, за счет чего укрепляется тенге, а также рассказал о том, стоит ли ждать девальвацию нацвалюты на фоне возможной корректировки курса рубля, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В первую очередь Акишев заявил, что как председателю Национального банка Казахстана ему не корректно комментировать события на российском финансовом рынке, однако затем добавил, что любые события, происходящие в России влияют на Казахстан, неважно на валютном рынке или в реальном секторе экономики.
«Поэтому, в случае реализации такого сценария (девальвация рубля на 10 процентов, обсуждаемая сейчас в РФ — Прим. автора) возможно будут происходить
Глава финансового института заверил, что сейчас тенге абсолютно стабилен, причем стабилен без участия Национального банка.
«Многие думают, почему тенге укрепляется в последнее время. Он укрепляется исключительно на рыночных условиях — это реакция нашего валютного рынка на благоприятные условия внешних рынков, в первую очередь — это рост цены на нефть. Понятно, что это не происходит мгновенно и может быть
Напомним, курс нацвалюты составил 322,15 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE. Дневные торги 2 февраля завершились ценой в 325 тенге за доллар. Таким образом, курс нацвалюты укрепился на 3 тенге. На подобном уровне в последний раз курс держался более года назад.