Смольный проявил тягу к истории

АО «Центр выставочных и музейных проектов», подведомственное комитету имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга, заключило договор на сооружение парка «Россия — моя история» с СК «Мир». Стоимость работ составляет 1,4 млрд руб. Контракт заключен 27 января, информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Конкурс на поиск подрядчика строительства музея АО «Центр выставочных и музейных проектов» объявило 19 декабря 2016 года. Здание должно расположиться на Бассейной улице, 50 рядом с концертно-спортивным комплексом «Петербургский». В павильоне разместится постоянная экспозиция проекта «Россия — моя история».

Аналогичный проект уже работает на территории ВДНХ в Москве. Концепция парка подготовлена Патриаршим советом по культуре РПЦ, создание инициировал Фонд гуманитарных проектов, куратором экспертного совета которого является епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). Сегодня фонд выполняет функции дирекции московского исторического центра. По задумке авторов подобные выставочные пространства должны быть созданы в различных регионах страны.

По своему наполнению инсталляции не будут отличаться от столичной версии, разной будет лишь площадь павильонов. В рамках проекта действуют выставки «Рюриковичи», «Романовы», «1917−1945. От великих потрясений к Великой Победе» и «Новое время» (посвящена послевоенному периоду истории страны). Несмотря на то, что инициатива принадлежит федеральному некоммерческому фонду, строительство в Санкт-Петербурге ляжет на плечи городского бюджета.

Единственным участником торгов на поиск подрядной организации в Питере выступило ООО «СК “Мир”». Компания уже несколько лет работает в качестве субподрядчика при возведении стадиона на Крестовском острове, а ранее участвовала в реконструкции Большого театра в Москве.

Однако еще до фактического подведения итогов конкурса в ФАС России поступила жалоба на торги от представителей ООО «Профсервис», которые заявили, что заказчик неправомерно объединил в один лот проектные и строительно-монтажные работы по объекту.

В протоколе решения ФАС России отмечалось, что представитель заказчика с доводами жалобы не согласился, указав, что при проведении конкурса действовал в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, положения о закупке и документации. В итоге ФАС встала на сторону ООО «Профсервис», предписав АО «Центр выставочных и музейных проектов» признать данный конкурс недействительным и устранить нарушения антимонопольного органа.

Смольный конкурс не отменил, а, напротив, заключил договор с СК «Мир», предварительно направив в суд иск к ФАС России с намерением опротестовать решение антимонопольного ведомства. Первое слушание по этому иску назначено на 15 февраля. В КИО Санкт-Петербурга комментарии получить не удалось: городской телефон пресс-службы комитета не отвечает, мобильный телефон пресс-секретаря находится вне зоны доступа. В ФАС России на момент публикации комментария по поводу своих дальнейших действий не предоставили.