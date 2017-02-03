Смольный проявил тягу к истории
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АО «Центр выставочных и музейных проектов», подведомственное комитету имущественных отношений (КИО)
Конкурс на поиск подрядчика строительства музея АО «Центр выставочных и музейных проектов» объявило 19 декабря 2016 года. Здание должно расположиться на Бассейной улице, 50 рядом с
Аналогичный проект уже работает на территории ВДНХ в Москве. Концепция парка подготовлена Патриаршим советом по культуре РПЦ, создание инициировал Фонд гуманитарных проектов, куратором экспертного совета которого является епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). Сегодня фонд выполняет функции дирекции московского исторического центра. По задумке авторов подобные выставочные пространства должны быть созданы в различных регионах страны.
По своему наполнению инсталляции не будут отличаться от столичной версии, разной будет лишь площадь павильонов. В рамках проекта действуют выставки «Рюриковичи», «Романовы», «1917−1945. От великих потрясений к Великой Победе» и «Новое время» (посвящена послевоенному периоду истории страны). Несмотря на то, что инициатива принадлежит федеральному некоммерческому фонду, строительство в
Единственным участником торгов на поиск подрядной организации в Питере выступило ООО «СК “Мир”». Компания уже несколько лет работает в качестве субподрядчика при возведении стадиона на Крестовском острове, а ранее участвовала в реконструкции Большого театра в Москве.
Однако еще до фактического подведения итогов конкурса в ФАС России поступила жалоба на торги от представителей ООО «Профсервис», которые заявили, что заказчик неправомерно объединил в один лот проектные и
В протоколе решения ФАС России отмечалось, что представитель заказчика с доводами жалобы не согласился, указав, что при проведении конкурса действовал в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, положения о закупке и документации. В итоге ФАС встала на сторону ООО «Профсервис», предписав АО «Центр выставочных и музейных проектов» признать данный конкурс недействительным и устранить нарушения антимонопольного органа.
Смольный конкурс не отменил, а, напротив, заключил договор с СК «Мир», предварительно направив в суд иск к ФАС России с намерением опротестовать решение антимонопольного ведомства. Первое слушание по этому иску назначено на 15 февраля. В КИО
Лидия Горборукова,