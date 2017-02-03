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01:25 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Посол США в Греции выступил против расширения поставок газа из России в ЕС

Посол США в Греции Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон продолжит работу по сокращению зависимости стран Европы от поставок газа из России. В интервью изданию New Europe дипломат подчеркнул, что «цель США заключается в поощрении прочной и эластичной энергетической сети по всей Европе».

Источник: AP 2016

«Мы выступаем против таких проектов, как Nord Stream 2, которые просто усиливают зависимость Европы от российских поставок», — отметил господин Пайетт.

Американский посол добавил, что «украинская сеть газопроводов является надежной» и «в этом нет вопроса». Также Деффри Пайетт заявил о поддержке Вашингтоном «дополнительных проектов, таких как TAP (Трансадриатический газопровод из Ирана в Италию.— “Ъ”), которые увеличивают диверсификацию поставок».

Напомним, на строительство Nord Stream 2 «Газпром» только в 2017 году планирует потратить около 111 млрд руб., что почти в полтора раза превосходит его изначально предполагавшийся вклад в проект как акционера. Судя по объему инвестиций, монополия больше не рассчитывает, что в акционерный капитал проекта в обозримой перспективе войдут европейские энергокомпании.

Комментарии
1
СЕРГЕЙ АНТОШКИН
ну вот дождались трамподарка....
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