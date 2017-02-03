Посол США в Греции выступил против расширения поставок газа из России в ЕС

«Мы выступаем против таких проектов, как Nord Stream 2, которые просто усиливают зависимость Европы от российских поставок», — отметил господин Пайетт.

Американский посол добавил, что «украинская сеть газопроводов является надежной» и «в этом нет вопроса». Также Деффри Пайетт заявил о поддержке Вашингтоном «дополнительных проектов, таких как TAP (Трансадриатический газопровод из Ирана в Италию.— “Ъ”), которые увеличивают диверсификацию поставок».

Напомним, на строительство Nord Stream 2 «Газпром» только в 2017 году планирует потратить около 111 млрд руб., что почти в полтора раза превосходит его изначально предполагавшийся вклад в проект как акционера. Судя по объему инвестиций, монополия больше не рассчитывает, что в акционерный капитал проекта в обозримой перспективе войдут европейские энергокомпании.