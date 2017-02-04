«Гречневый кризис»: неурожай или паника?

Источник: РИА "Новости"

Чтобы остановить рост розничных цен на гречку, правительство России готовится выбросить на рынок часть стратегических запасов, сообщила в четверг газета «Коммерсант» со ссылкой на директора по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова. Пресс-секретарь курирующего сельское хозяйство вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина подтвердила, что вопрос рассматривается, не указав, сколько именно гречки может быть направлено на рынок. Объем стратегических резервов является государственной тайной. В последний раз власти прибегли к подобной мере в 2011 году, когда Росрезерв продал из своих запасов около 300 тысяч тонн сахара. Причиной стало аномальное подорожание этого продукта (на 63% за шесть месяцев) из-за неурожая сахарной свеклы. Предыдущий «гречневый кризис» случился в 2010 году из-за засухи, но тогда правительство ограничилось отменой на год импортных пошлин на крупу. Скачок цен Власти утверждают, что дефицита гречки в России нет. Но в условиях рыночной экономики дефицита в советском смысле не бывает. Дефицит выражается не в исчезновении товара с магазинных полок, а в его подорожании, хотя при возникновении ажиотажного спроса перебои в магазинах с тем или иным продуктом на несколько дней возможны.

Читайте также Россияне перешли на овощную диету

19 ноября Росстат сообщил, что за период 1—17 ноября средняя цена на гречневую крупу увеличилась на 27,5%, в том числе за вторую неделю месяца на 16,1%. При этом общая инфляция за полмесяца составила 0,7%. В конце октября средняя розничная цена килограмма гречки составляла 35,56 рубля, в середине ноября — 45,86 рубля. Продовольственные цены вообще растут опережающими темпами. С начала года инфляция составила 7,9%, при этом курятина подорожала на 26%, свинина на 25%, сахар на 18%, копченая колбаса на 16%, вареная — на 15%, капуста на 14,5%, помидоры на 14%. Но гречка установила рекорд. Ритейлеры говорят о дальнейшем росте цен. «Гречка высокого ценового сегмента — нам предлагают рост отпускных цен до 20%, низкий ценовой сегмент — предупреждают о повышении почти в два раза», — заявил агентству ИТАР-ТАСС представитель Х5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») Владимир Русанов.

Менеджер одного из алтайских производителей гречки заявил «Коммерсанту» на условиях анонимности, что через несколько месяцев стоимость гречки может повыситься в четыре-пять раз.

«Переработчикам от аграриев поступают предложения по покупке гречки по 50 рублей за килограмм вместо ранее существовавшей цены 15 рублей», — указывает Дмитрий Востриков. По словам члена правления торговой компании «О’Кей» Марины Каган, кризис сусугубляется тем, что многие производители гречки придерживают продукт в ожидании более высокой цены. В ноябре в сети гипермаркетов «Лента» и в точках «Ашана» в Новосибирской области были случаи ограничения отпуска гречки в одни руки. Менеджмент «Ленты» объяснил это проводившейся акцией по продаже по сниженным ценам крупы фирмы «Мистраль». Однако сообщения СМИ пробудили в гражданах воспоминания о советских очередях и дефиците и усилили тревожные настроения. В чем причина? В Алтайском крае, являющемся главным производителем гречихи, из-за проливных дождей, сменившихся ранним снегом, сбор этой культуры составил около 250 тысяч тонн вместо обычных 330 тысяч. «Из-за дождей уборка задержалась, мы убрали не все, в том числе и гречиху», — признал в интервью телеканалу РБК заместитель начальника управления сельского хозяйства Алтайского края Владимир Казанин. С другой стороны, министерство сельского хозяйства РФ в появившемся 19 ноября на сайте ведомства сообщении под заголовком «Всем хватит!» утверждает, что гречки в России достаточно.

По данным минсельхоза, общий сбор гречихи в 2014 году составил 744,6 тысячи тонн. При этом диетологи оценивают рациональное потребление гречки в 3,5 кг в год на человека, следовательно, потребности страны равняются примерно 550 тысячам тонн.

Чиновники объясняют драматический рост цен на гречку «неоправданным ажиотажным спросом на фоне данных о потере части урожая на Алтае». «Судя по урожаю, по запасам гречки, наблюдается классический ажиотажный спрос, который не подтверждается каким-либо дефицитом. Гречка хорошо хранится, поэтому люди просто делают запасы», — заявил помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко в интервью радиостанции «Говорит Москва». Вероятно, сказывается еще один фактор, о котором чиновники не упоминают: общий пессимизм потребителей в связи с западными санкциями, экономической рецессией и падением рубля.

Читайте также На аукционе в Японии гигантского тунца продали за 640 тысяч долларов

«Навык идет с войны. Реакция на нехватку чего-то автоматическая. Как только что-то попадало в сомнение, население начинало скупать. И дефицит 80-х годов это укрепил. Реакция эта жива, старшее поколение живо. Много бедных людей, которые пытаются купить до повышения цен. Они понимают, что раз началась скупка, то подскочит, поэтому давай-ка я сейчас куплю», — пояснил в интервью «Эху Москвы» профессор Высшей школы экономики Леонид Григорьев. Национальная еда При любых неурядицах ажиотажному спросу больше всего подвержены крупы, поскольку их можно хранить впрок. Возникает вопрос: отчего россияне набросились именно на гречку, а не, скажем, рис и пшено? Скорее всего, это обусловлено историческим наследием.

Гречиха плохо реагирует на азотные удобрения, ее урожайность ниже, чем у других зерновых культур (около одной тонны с гектара). В советскую эпоху, когда с колхозов и совхозов спрашивали за выполнение плана по валовому сбору, те всеми правдами и неправдами старались ее не сеять. В результате в массовом сознании закрепилось представление о гречке как особо дефицитном продукте.

Нигде в мире, кроме России, Китая, Казахстана и Украины, где «гречкосей» с незапамятных времен был распространенным синонимом слова «крестьянин», она популярностью не пользуется. Россияне издавна любят гречку и убеждены в ее особой ценности, особенно для диетического и детского питания. Все о гречке Россия выращивает гречихи больше всех в мире. Ее производят примерно в 30 странах, но две трети мирового сбора приходятся на Россию и Китай. По данным Всемирной организации продовольствия за 2012 год, урожай гречихи в России составил 797 тысяч тонн, в Китае 700 тысяч тонн, на Украине 239 тысяч тонн, 195 тысяч тонн во Франции, 94 тысячи тонн в Польше и 82 тысячи тонн в США. Почти половина российского сбора гречихи приходится на Алтайский край, далее с большим отрывом следуют Орловская и Оренбургская области и Башкирия. Международная торговля гречкой крайне невелика, что делает ее особенно уязвимой для ценовых колебаний. В прошлом бывало, что в зависимости от урожая она дорожала в четыре раза и дешевела более чем на треть.

Гречиха — самая дорогая и одновременно, по мнению экспертов, недооцененная зерновая культура. За последние 15 лет она подорожала в 6,4 раза, тогда как пшеница в 12,3 раза, кукуруза в 8,8 раза.

Средняя отпускная цена на гречиху у производителей в 2013 году составляла 7205 рублей за тонну, на пшеницу 6715 рублей, овес 5782 рубля, рожь 4912 рублей. Что такое Госрезерв Система создания стратегических резервов продовольствия, топлива и основных видов сырья на случай войны, чрезвычайных ситуаций, а в наши дни и для оказания регулирующего воздействия на рынок существует в СССР и России с 1931 года. Резервы пополняются путем проведения тендеров. Товары с ограниченным сроком хранения через какое-то время продаются и замещаются новыми партиями. Как утверждает на своем сайте занимающаяся такими распродажами компания «Госрезерв», «стратегический запас имеется у всех без исключения стран».

Государственные резервы хлеба создавались на Руси еще в Средние века. Во время катастрофических неурожаев 1601—1603 годов Борис Годунов «распечатал царские житницы», хотя голода это не предотвратило. Официальным девизом современного Росрезерва является фраза из инструкции царя Михаила Федоровича оскольскому воеводе Яблочкову от 1629 года: «К запасам береженье держать великое». Петр I учредил Провиантский приказ, по своим задачам похожий на нынешний Росрезерв. Стратегические запасы использовались для ликвидации последствий Ташкентского (1967 г.) и Спитакского (1988 г.) землетрясений и Чернобыльской катастрофы, а также для снабжения населения в начале 1990-х годов, когда за их счет в отдельных регионах обеспечивалось до половины потребления продовольствия. Во время августовского путча и.о. премьера Виталий Догужиев предлагал отправить стратегические запасы провианта в магазины, чтобы продемонстрировать населению преимущества нового порядка, но этому воспротивился министр обороны Дмитрий Язов. В 1999 году Комитет по государственным резервам при правительстве РФ был преобразован в агентство, с 2004 года подчиненное министерству экономического развития. Артем Кречетников