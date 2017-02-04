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04:50 (мск), источник: РИА Новости

Роскосмос изучает возможность коммерческих пусков с космодрома Восточный

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 фев — РИА Новости. Роскосмос прорабатывает возможность осуществлять коммерческие запуски с космодрома Восточный в Амурской области, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Источник: РИА Новости

«Для обеспечения коммерческих пусков проводятся рекогносцировочные работы — рассматривается возможность работы с различными космическими аппаратами и разрабатывается транспортно-логистическая схема для их транспортировки; прорабатывается размещение рабочих мест в унифицированном техническом комплексе. В рамках реализации этой стратегии, Восточный будут посещать иностранные делегации», — говорится в сообщении.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля.

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