Роскосмос изучает возможность коммерческих пусков с космодрома Восточный
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 фев — РИА Новости. Роскосмос прорабатывает возможность осуществлять коммерческие запуски с космодрома Восточный в Амурской области, сообщает
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 фев — РИА Новости. Роскосмос прорабатывает возможность осуществлять коммерческие запуски с космодрома Восточный в Амурской области, сообщает
«Для обеспечения коммерческих пусков проводятся рекогносцировочные работы — рассматривается возможность работы с различными космическими аппаратами и разрабатывается
Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск