Роскосмос изучает возможность коммерческих пусков с космодрома Восточный

«Для обеспечения коммерческих пусков проводятся рекогносцировочные работы — рассматривается возможность работы с различными космическими аппаратами и разрабатывается транспортно-логистическая схема для их транспортировки; прорабатывается размещение рабочих мест в унифицированном техническом комплексе. В рамках реализации этой стратегии, Восточный будут посещать иностранные делегации», — говорится в сообщении.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля.