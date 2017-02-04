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07:56 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Власти Житомирской области намерены заняться добычей янтаря

Как заявил председатель Житомирской областной госадминистрации Игорь Гундич, местные власти и депутаты пришли к выводу, что «нужно создавать коммунальное предприятие».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В 2017 году в Житомирской области намерены создать областное коммунальное предприятие, которое будет заниматься добычей янтаря. Об этом заявил председатель Житомирской областной госадминистрации Игорь Гундич.

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«На сегодня я, председатель облсовета и депутаты пришли к выводу, что нужно создавать коммунальное предприятие. Думаю, другого пути у нас нет. Мы будем двигаться к тому, чтобы в этом году создать областное коммунальное предприятие. Как оно будет называться — неважно. Главное — это проблемный вопрос решить и направить в легальное русло. У меня нет никаких личных интересов в янтарных районах и не будет. На следующей неделе делегация из Житомирской области намерен посетить Волынскую область и посмотреть, как они создавали такое предприятие, обменяться опытом», — цитирует Гундича «Укринформ».

В июне в Житомирской области власть активно обсуждала вопрос создания коммунального предприятия «Янтарь Полесье», которое будет заниматься добычей и переработкой полезных ископаемых и драгоценных металлов с последующей реализацией изделий. Однако решение о создании такого коммунального предприятия так и не было принято, а в «крышевании» нелегальной добычи «солнечного камня» эксперты обвинили как местных силовиков и чиновников, так и некоторых народных депутатов.

Ранее сообщалось, что в ходе обысков по делу о стрельбе в Олевске Житомирской области было изъято полтонны янтаря.

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