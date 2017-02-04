Власти Житомирской области намерены заняться добычей янтаря

«На сегодня я, председатель облсовета и депутаты пришли к выводу, что нужно создавать коммунальное предприятие. Думаю, другого пути у нас нет. Мы будем двигаться к тому, чтобы в этом году создать областное коммунальное предприятие. Как оно будет называться — неважно. Главное — это проблемный вопрос решить и направить в легальное русло. У меня нет никаких личных интересов в янтарных районах и не будет. На следующей неделе делегация из Житомирской области намерен посетить Волынскую область и посмотреть, как они создавали такое предприятие, обменяться опытом», — цитирует Гундича «Укринформ».

В июне в Житомирской области власть активно обсуждала вопрос создания коммунального предприятия «Янтарь Полесье», которое будет заниматься добычей и переработкой полезных ископаемых и драгоценных металлов с последующей реализацией изделий. Однако решение о создании такого коммунального предприятия так и не было принято, а в «крышевании» нелегальной добычи «солнечного камня» эксперты обвинили как местных силовиков и чиновников, так и некоторых народных депутатов.

Ранее сообщалось, что в ходе обысков по делу о стрельбе в Олевске Житомирской области было изъято полтонны янтаря.