Иван Пивкин: Движение на пересечении Московское/Кирова планируется открыть в июне-июле

В пятницу, 3 февраля, с рабочим визитом в Самаре находился министр транспорта России Максим Соколов. Совместно с губернатором Николаем Меркушкиным он провел совещание, посвященное ходу подготовки Самарской области к ЧМ-2018, сообщает пресс-служба регионального правительства.

С основным докладом выступил министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин. Он рассказал о ходе реконструкции главной магистрали города и трассы, которая ведет к аэропорту Курумоч, а также о строительстве новых дорог в районе стадиона «Самара Арена».

По словам Ивана Пивкина, трасса Волжский — Курумоч готова на 55%, а Московское шоссе — на 46%. Их реконструкция ведется в соответствии с графиком, отставаний нет. Министр заверил, что эти дороги, как и было запланировано, будут готовы к декабрю 2017 года.

Кроме того, он отметил, что самые сложные объекты на главной магистрали города — тоннели — готовы на 80%.

— Мы планируем, что в июне-июле запустим движение на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова. Это позволит решить транспортные сложности в этом направлении, — уточнил Иван Пивкин.

Максим Соколов, в свою очередь, отметил, что в Самарской области наблюдается позитивная ситуация с подготовкой транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018.

— Хочу констатировать, что ситуация в самарском регионе очень позитивная. Мы уверенно смотрим в перспективу 2017 года, завершающего года по подготовке инфраструктуры к чемпионату мира. Сомнений нет, все проекты будут реализованы на самом высоком уровне, — сказал министр.