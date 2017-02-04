В РК упростят процедуру согласования по проектам ГЧП

«По ГЧП. Мы также неоднократно обсуждали этот вопрос. Со стороны Главы государства прозвучала справедливая критика насчет низких темпов применения механизмов ГЧП, особенно в регионах. Поручаю Министерству национальной экономике в месячный срок произвести работу по дальнейшему упрощению процедур», — сказал он.

Также глава Кабмина поручил до конца первого квартала текущего года расширить перечень типовых проектов в различных отраслях и оказывать полную методологическую поддержку регионам в этом вопросе.

«Одновременно с этим Министерству национальной экономике совместно с отраслевым министерствами при рассмотрении бюджетных заявок от акиматов необходимо отклонять те проекты, которые можно реализовать в рамках ГЧП. Скоро предстоит уточнения республиканского бюджета. Бахыт Турлыханович (Султанов, министр финансов РК), уже на этой стадии необходимо руководствоваться этими принципами и отклонять даже ранее согласованные проекты», — подчеркнул Премьер. Ксения Давыдова, Астана.