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10:48 (мск), источник: Zakon.kz

В РК упростят процедуру согласования по проектам ГЧП

В некоторых регионах страны наблюдаются низкие темпы применения механизмов государственно-частного партнерства.

Источник: Zakon.kz

На заседании Правительства РК Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев распорядился упростить процедуры согласования по проектам ГЧП, передает корреспондент Zakon.kz.

«По ГЧП. Мы также неоднократно обсуждали этот вопрос. Со стороны Главы государства прозвучала справедливая критика насчет низких темпов применения механизмов ГЧП, особенно в регионах. Поручаю Министерству национальной экономике в месячный срок произвести работу по дальнейшему упрощению процедур», — сказал он.

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Также глава Кабмина поручил до конца первого квартала текущего года расширить перечень типовых проектов в различных отраслях и оказывать полную методологическую поддержку регионам в этом вопросе.

«Одновременно с этим Министерству национальной экономике совместно с отраслевым министерствами при рассмотрении бюджетных заявок от акиматов необходимо отклонять те проекты, которые можно реализовать в рамках ГЧП. Скоро предстоит уточнения республиканского бюджета. Бахыт Турлыханович (Султанов, министр финансов РК), уже на этой стадии необходимо руководствоваться этими принципами и отклонять даже ранее согласованные проекты», — подчеркнул Премьер. Ксения Давыдова, Астана.

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