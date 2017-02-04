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10:46 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сагинтаев поручил создать новую нацкомпанию по вопросам экспорта и импорта

Решение о создании компании должно быть разработано в течение двух недель.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 4 фев — Sputnik. Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил создать новую нацкомпанию, которая будет регулировать вопросы экспорта и импорта.

В ходе заседания правительство в субботу премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил МИР РК совместно с заинтересованными госорганами, акимами и НПП «Атамекен» выработать эффективные подходы по отбору новых проектов.

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«В двухнедельный срок внесите решение по созданию нацкомпании по экспорту и импорту. Также с министерством иностранных дел выработайте и утвердите в двухнедельный срок совместный план по продвижению экспорта нашей продукции на зарубежных рынках», — поручил Сагинтаев.

Он также напомнил, что в послании народу Казахстана глава государства обозначил основные приоритеты по реализации второй пятилетки — развитие конкурентоспособных экспортных производств в приоритетных отраслях с высокой производительностью.

«Женис Махмудович (Женис Касымбек — министр по инвестициям и развитию РК — прим), совместно с отраслевыми министерствами, акимами разберитесь по каждому из 72 объектов, отмеченных президентом, и выработайте соответствующий комплекс мер», — поручил премьер.

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