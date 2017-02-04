Сагинтаев поручил создать новую нацкомпанию по вопросам экспорта и импорта
Решение о создании компании должно быть разработано в течение двух недель.
Решение о создании компании должно быть разработано в течение двух недель.
АСТАНА, 4 фев — Sputnik.
В ходе заседания правительство в субботу
«В двухнедельный срок внесите решение по созданию нацкомпании по экспорту и импорту. Также с министерством иностранных дел выработайте и утвердите в двухнедельный срок совместный план по продвижению экспорта нашей продукции на зарубежных рынках», — поручил Сагинтаев.
Он также напомнил, что в послании народу Казахстана глава государства обозначил основные приоритеты по реализации второй пятилетки — развитие конкурентоспособных экспортных производств в приоритетных отраслях с высокой производительностью.
«Женис Махмудович (Женис Касымбек — министр по инвестициям и развитию РК — прим), совместно с отраслевыми министерствами, акимами разберитесь по каждому из 72 объектов, отмеченных президентом, и выработайте соответствующий комплекс мер», — поручил премьер.