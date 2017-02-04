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13:10 (мск), источник: Известия.Ру

Устрицы, тракторы и туры по Якутии: как работает импортозамещение в РФ

Какие российские товары потеснили иностранные аналоги на отечественном рынке.

Источник: РИА "Новости"

О снижении зависимости отечественного продовольственного рынка от иностранных поставщиков в России заговорили еще в 2012 году — в 2013-м импортозамещение было включено в программу развития сельского хозяйства до 2020 года, а после введения западных санкций в 2014 году была сформирована масштабная программа, охватывающая сразу несколько отраслей. В число приоритетных вошли в том числе сельское хозяйство, машиностроение и IT-сектор.

В каких отраслях импортозамещение идет особенно успешно и какие отечественные товары уже потеснили на российском рынке импортные, разбирались «Известия».

Продукты

Дальневосточные горбуша, нерка и кета заменили на прилавках красные породы рыб (в первую очередь, семгу и форель), часть стран-экспортеров которых попала под эмбарго. Кроме того, в России планируют вскоре представить покупателям семгу, выращенную в рамках программы импортозамещения.

Однако первая такая рыба может попасть на прилавки не раньше чем через три года.

Сахалинские устрицы и морские гребешки постепенно приходят на смену морепродуктам, ранее поставлявшимся из Франции. Выращивают деликатесных моллюсков также на устричной ферме в Крыму. А среди социально значимых пород рыб лидирует сельдь, вылов которой только в прошлом году увеличился на 25%.

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Доля мясной продукции отечественного производства на рынке превышает 90% — впрочем, таких показателей удалось достичь еще к 2012−2013 годам, а вот в прошедшем году Россия также вышла на пятое место в мире по производству свинины.

По итогам 2016 года, по данным Минсельхоза, Россия обеспечила себя отечественными овощами на 90%. О том, что импорт так называемого борщевого набора (картофель, капуста, морковь и свекла) сократился почти в два раза, говорили еще в 2012 году. Теперь отечественные производители входящих в набор моркови и свеклы, а также редьки, репы и огурцов сумели увеличить и экспортные показатели.

Пшеница в прошедшем году стала флагманом отечественного сельского хозяйства — страна стала мировым лидером по объемам экспорта зерна.

А вот для того чтобы полностью заместить импортные фрукты, отечественным садоводам, по подсчетам Минсельхоза, потребуется ежегодно закладывать около 15 тыс. га садовых площадей.

Ограничение на ввоз сыров вызвало среди отечественных производителей бум на производство сортов, ранее являвшихся прерогативой импортных поставщиков.

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Производством моцареллы и рикотты занялись даже отечественные монастырские хозяйства. И если твердые сорта отечественные сыровары в совершенстве пока не освоили, то мягкие сыры новым хозяйствам, появившимся в том числе в Подмосковье, на Алтае и в Краснодаре, вполне удались. Попробовать продукцию небольших местных хозяйств теперь можно на городских ярмарках выходного дня — только за 2016 год количество мест для фермеров для них увеличилось на 70%.

Вместе с тем, российские производители не забывают и про национальную продукцию — так, по данным Центра исследований федерального и регионального рынка, экспорт отечественной водки в прошлом году увеличился на 14%, а основными потребителями стали США, Болгария, Латвия, Германия и Китай.

Промышленность, медицина и IT

Отечественная фармацевтика стала одним из лидеров программы импортозамещения в России. По оценкам главы Минпромторга Дениса Мантурова, к 2016 году более 76% лекарств из списка жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) были российского производства, а к 2018 году этот показатель планируется увеличить до 90%. При этом глава Минпромторга назвал эту цель абсолютно реальной.

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Тракторы, комбайны и другая сельскохозяйственная техника отечественного производства потеснила импортные аналоги в парках российских аграриев — сейчас, по оценкам главы Минпромторга Дениса Мантурова, ее доля на российском рынке занимает больше 50%, притом что в 2008—2009 годах этот показатель составлял 18%.

По словам Дениса Мантурова, всё благополучно обстоит также с импортозамещением в гражданском авиа- и судостроении и производстве радиоэлектроники.

Отстает лишь автомобильная промышленность — по итогам прошлого года отрасль показала снижение на 9−10%. В первую очередь за счет падения показателей у производителей легковых автомобилей.

Производители компьютерной техники и смартфонов пока сосредоточены на производстве отдельных комплектующих. В прошедшем году, например, российские ученые разработали импортозамещающую технологию для производства дисплеев смартфонов.

Туризм

В ноябре 2016 года глава Ростуризма заявил о том, что внутренний турпоток в 2015-го увеличился на 18%, а по итогам 2016 года ожидается рост еще на 15% по сравнению с этим показателем.

Наряду с традиционными направлениями, такими как Краснодарский край или Крым, растет популярность туров вглубь России: в январе этого года в программу импортозамещения были включены сразу два тура по Якутии, а еще раньше Ростуризм заявил о намерении развивать туристическую инфраструктуру на Байкале.

В список самых популярных туристических направлений прошлого года, помимо Крыма и Сочи, вошли также Москва, Петербург и Нижний Новгород. ​​​​​​​​​​​​​​
Комментарии
1
Сергей Зауглов
О Боже, я думал эта тема, о которой так галдели пропагандисты по всем каналам и с которой так успешно обгадились, уже закрыта! Ан, нет!
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