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12:44 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские алкоголь и сигареты освобождены от акцизов на 2017 год при продаже магазинам duty free

Согласно изменениям, в 2017-м, как и в предыдущие два года, освобождаются от акцизов алкогольные напитки и табачные изделия белорусского производства, которые реализуются владельцам магазинов беспошлинной торговли для последующей продажи.

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские алкоголь и табачные изделия освобождаются от акцизов при продаже владельцам магазинов duty free в 2017 году. Соответствующий указ № 35 от 2 февраля, вносящий изменения в указ № 173 от 25 апреля 2015 года «Об освобождении от акцизов отдельных видов товаров», опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

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Согласно изменениям, в 2017-м, как и в предыдущие два года, освобождаются от акцизов алкогольные напитки и табачные изделия белорусского производства, которые реализуются владельцам магазинов беспошлинной торговли для последующей продажи.

Документ принят для совершенствования порядка функционирования магазинов беспошлинной торговли, увеличения объемов реализации в них отечественных товаров.

Указ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.

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