Россельхознадзор запретил поставки мяса птицы из ряда стран Европы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — Россельхознадзор запрещает ввоз мяса птицы и другой птицеводческой продукции из стран Европы, в которых зафиксирован высокопатогенный грипп птиц.

Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, это связано с нарастающим темпом распространения заболевания по территории ЕС и необходимостью защитить эпизоотическое благополучие территории России.