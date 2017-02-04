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10:55 (мск), источник: Интерфакс

Россельхознадзор запретил поставки мяса птицы из ряда стран Европы

Запрет связан с гриппом птиц, который распространяется по территории ЕС.

Источник: Reuters

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — Россельхознадзор запрещает ввоз мяса птицы и другой птицеводческой продукции из стран Европы, в которых зафиксирован высокопатогенный грипп птиц.

Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, это связано с нарастающим темпом распространения заболевания по территории ЕС и необходимостью защитить эпизоотическое благополучие территории России.

По её словам, высокопатогенный грипп птиц регистрировался в птицеводческих хозяйствах Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.
Комментарии
1
Иван Петров
Всё правильно, будем кушать нашу продукцию.
Полезнее и вкуснее.
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