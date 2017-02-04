Россельхознадзор запретил поставки мяса птицы из ряда стран Европы
Запрет связан с гриппом птиц, который распространяется по территории ЕС.
Запрет связан с гриппом птиц, который распространяется по территории ЕС.
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — Россельхознадзор запрещает ввоз мяса птицы и другой птицеводческой продукции из стран Европы, в которых зафиксирован высокопатогенный грипп птиц.
Как сообщила «Интерфаксу»
По её словам, высокопатогенный грипп птиц регистрировался в птицеводческих хозяйствах Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.
Полезнее и вкуснее.