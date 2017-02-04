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14:09 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове подорожает вино

Это в первую очередь обусловлено тем, чтопо словам виноделов, в прошлом году винограда собрали меньше и стоил он дороже. Не только винозаводы, но и малые предприятия объявили о повышении цен на свою продукцию.

Источник: Actualitati.md

Производители даже называют точную дату — март 2017 года.

Стоимость молдавского вина планируют поднять на десять процентов.

Виноград был отличного качества, но стоил дорого. Закупочная цена сырья в среднем выросла на 40−50 процентов. По этой причине на вино урожая примерно на 10% поднимем цены, — сказаладиректор винодельческой компании Людмила Гогу.

А некоторые производители домашнего вина цены на свою продукцию даже удвоили. Если вино раньше продавал по 9−10 леев за литр, то сейчас оно стоит не меньше 20 леев, иначе не выгодно будет. Люди покупают, а значит цена — реальная.

В прошлом году винограда промышленных сортов собрали 450 тысяч тонн — на 10% меньше, чем в 2015.

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