В Молдове подорожает вино

Производители даже называют точную дату — март 2017 года.

Стоимость молдавского вина планируют поднять на десять процентов.

Виноград был отличного качества, но стоил дорого. Закупочная цена сырья в среднем выросла на 40−50 процентов. По этой причине на вино урожая примерно на 10% поднимем цены, — сказаладиректор винодельческой компании Людмила Гогу.

А некоторые производители домашнего вина цены на свою продукцию даже удвоили. Если вино раньше продавал по 9−10 леев за литр, то сейчас оно стоит не меньше 20 леев, иначе не выгодно будет. Люди покупают, а значит цена — реальная.

В прошлом году винограда промышленных сортов собрали 450 тысяч тонн — на 10% меньше, чем в 2015.