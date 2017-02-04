Беларусь планирует закупку современных образцов вооружения в 2017 году

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует закупку современных образцов вооружения и специальной техники в 2017 году. Об этом в интервью официальному изданию Минобороны «Белорусская военная газета. Во славу Родины» заявил заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения Вооруженных Сил Игорь Лотенков, сообщает БЕЛТА.

«В 2017 году спланирована закупка самолетов Су-30СМ, комплексов радиомониторинга, 120-мм минометов 2Б23 “Нона-М1”, беспилотных авиационных комплексов различного назначения, а также серийная модернизация БТР-70МБ1, — рассказал Игорь Лотенков. — Будет проведен капитальный ремонт вертолетов Ми-24К, Ми-8ПС, самолета Ил-76МД, танков Т-72Б, БМП-2, продолжена дальнейшая модернизация танков Т-72БМ1. Планируется провести совместные работы с предприятиями оборонного сектора экономики по переводу различных типов реактивной системы залпового огня на шасси отечественного производства».

Замминистра обороны рассказал, что за последний год для нужд Вооруженных Сил было закуплено более 250 новых образцов вооружения и военной техники: учебно-боевые самолеты Як-130, транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ-5, комплексы радиомониторинга, РСЗО «Полонез», РЛС «Противник-Г», РЛС «Восток-Д», батарея «Тор-М2», МРЛК «Роса-РБ», БАК «Москит» и др.

По словам Игоря Лотенкова, перспективы дальнейшего развития вооружения белорусской армии связаны прежде всего с реализацией плана строительства и развития Вооруженных Сил до 2020 года. При разработке плана были определены перспективные облики систем вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) видов Вооруженных Сил и родов войск. Основные усилия планируется направить на развитие систем вооружения ВВС и войск ПВО, ракетных войск, разведки, радиоэлектронной борьбы, связи и сил специальных операций ВС.

В 2016 году на вооружение Вооруженных Сил было принято 79 новых образцов ВВСТ. Среди них реактивная система залпового огня В-200 «Полонез»; комплекс тренажерно-имитационных средств ВВС и войск ПВО 9С910; комплексы радиомониторинга; комплексы средств автоматизации; подвижный навигационно-топографический комплекс; 120-мм миномет 2С12Б на шасси МЗКТ-500200−020; радиостанции различного типа; изделия специальной связи; автомобильная техника различного назначения; обвесное оборудование для стрелкового оружия; приборы прицеливания и наблюдения.

День вооружения Вооруженных Сил Беларуси будет отмечаться 5 февраля.