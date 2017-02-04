Ведомства поспорили о количестве фальсификата на российском продуктовом рынке

Количество продуктов питания, не соответствующих требованиям как технических регламентов по безопасности, так и заявленным на этикетке, не превышает 7%.

Она отметила, что в прошлом году в Роспотребнадзоре в 10 раз снизилось количество проверок торговых точек, реализующих продукты питания.

«В общей сумме более полумиллиона (жалоб — ИФ) у нас. Но если пересчитать на количество населения в Российской Федерации, то получается, что россиянин жалуется в 10 раз реже, чем гражданин Великобритании», — добавила Попова.

В январе этого года официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко на Гайдаровском форуме в Москве заявлял, что России фальсифицируется до четверти пищевой продукции.

«У нас есть проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше — это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, за исключением одного — пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», — говорил представитель ведомства.

Однако позднее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что считает преувеличенными данные о том, что в стране подделывается до четверти продовольствия. Вместе с тем он отметил, что проблема фальсификации есть.