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14:05 (мск), источник: Интерфакс

Ведомства поспорили о количестве фальсификата на российском продуктовом рынке

Глава Роспотребнадзора оценила долю фальсификата в 7%, в Россельхознадзоре ранее говорили, что фальсифицируется до четверти продукции.

Источник: Reuters

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — Доля фальсификата на российском продуктовом рынке составляет не более 7%, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

Количество продуктов питания, не соответствующих требованиям как технических регламентов по безопасности, так и заявленным на этикетке, не превышает 7%.
Анна Поповаглава Роспотребнадзора

Она отметила, что в прошлом году в Роспотребнадзоре в 10 раз снизилось количество проверок торговых точек, реализующих продукты питания.

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«В общей сумме более полумиллиона (жалоб — ИФ) у нас. Но если пересчитать на количество населения в Российской Федерации, то получается, что россиянин жалуется в 10 раз реже, чем гражданин Великобритании», — добавила Попова.

В январе этого года официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко на Гайдаровском форуме в Москве заявлял, что России фальсифицируется до четверти пищевой продукции.

«У нас есть проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше — это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, за исключением одного — пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», — говорил представитель ведомства.

Однако позднее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что считает преувеличенными данные о том, что в стране подделывается до четверти продовольствия. Вместе с тем он отметил, что проблема фальсификации есть.

Комментарии
4
эльшат мехтиев
Импортозамещение в действительности!)
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Сергей Зауглов
Ни фига себе! Да даже 7 процентов - это много, не то что 25.
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дебра вагнер
Эти два ведомства как наивные чукотские мальчики...интересно где они окупают продукты....?
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