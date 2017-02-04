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15:42 (мск), источник: Kapital.kz

Перечень объектов приватизации будет утвержден до 1 марта

Приватизацию предприятий в Казахстане планируют завершить до конца 2018 года.

Источник: Kapital.kz

Об этом стало известно на заседании Правительства, пишет primeminister.kz.

Напомним, вчера состоялось расширенное заседание в ходе которого глава государства Нурсултан Назарбаев дал поручения по устранению недостатков в различных отраслях экономики. Исходя из этого, Бакытжан Сагинтаев поставил перед Кабинетом министров ряд задач по выполнению озвученных президентом поручений. В частности, Правительству поручено ускорить и завершить приватизацию предприятий до конца 2018 года.

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«Министерству национальной экономики необходимо до 1 марта текущего года внести проект решения Правительства по утверждению конкретного перечня объектов, подлежащих приватизации до 2018 года», — сказал Бакытжан Сагинтаев.

По словам главы Правительства, большинство объектов должно быть реализовано в этом году. Минфину надо мониторить ежемесячный график реализации.

«Любое опоздание от графика будет наказываться», — подчеркнул премьер-Министр.

Кроме того, главой государства поручено подготовить исчерпывающий перечень объектов, которые останутся в государственной собственности и квазигосударственном секторе.

В этой связи Бакытжан Сагинтаев поручил министерству национальной экономики ликвидировать объекты, не входящие в указанные перечни, как не соответствующие принципам Yellow Pages Rules. Эта работа должна быть завершена до 1 марта.

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