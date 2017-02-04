Арендную плату за пустующие участки в Могилеве повысили в 5 раз

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Арендная плата за пустующие земельные участки в Могилеве, находящиеся в госсобственности, увеличена в пять раз, такое решение принял Могилевской горисполком.

Документ о повышении стоимости аренды неиспользуемой земли был в субботу опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

«Могилевский городской исполнительный комитет решил увеличить размер ежегодной арендной платы в пять раз за земельные участки (части земельных участков), включенные в перечень неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей и земельных участков (частей земельных участков), на которых они расположены», — говорится в решении.

Документом также предусмотрено повышение в два с половиной раза арендной платы за участки, находящиеся в госсобственности и расположенные на территории Могилева, предоставленные в аренду юридическим и физлицам, ИП (кроме земли, предоставленной организациям для строительства и (или) обслуживания жилых домов, строительства и (или) эксплуатации гаражей).

Решением Могилевского горисполкома уменьшена стоимость аренды за землю, предоставленную клубам по игровым видам спорта, а также организациям инвалидов, оказывающих услуги автостоянок, если количество инвалидов в них — не менее 50% от списочного количества сотрудников.

Документ вступает в силу с 5 февраля текущего года.