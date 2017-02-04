Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе – СМИ
Авдеевский котел: СМИ об ответе ДНР для ВСУ
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
22:39 (мск), источник: 112.ua

Киевская ОГА призвала снизить цены на проезд в маршрутках до 6 февраля

На протяжении недели комиссия определит обоснованную стоимость проезда.

Источник: 112.ua

Киевская областная государственная администрация призвала перевозчиков снизить стоимость проезда маршрутках с 6 февраля до уровня, который предшествовал резкому подорожанию. Об этом сообщил председатель КОГА Александр Горган, передает пресс-служба ведомства.

Читайте также
В Киеве подорожал проезд в пригородных маршрутках

«Призываю автоперевозчиков с понедельника, 6 февраля, вернуть стоимость проезда, которая предшествовала резкому подорожанию в январе. В течение недели, до 13 февраля, будет работать комиссия по определению обоснованной стоимости проезда, которая будет учитывать уровень платежеспособности населения, стоимость топлива и других факторов, влияющих на стоимость проезда», — заявил Горган.

В ОГА отметили, что треть трудоспособного населения Киевской обл. постоянно работает в столице, и от цен на проезд напрямую зависит материально-экономическое положение.

Напомним, с 21 января в Киеве на 1 грн повысилась стоимость проезда сразу в нескольких маршрутках.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в коммунальном транспорте пока не собираются повышать.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пограничники поймали шестерых нелегальных мигрантов из Индии на границе с Польшей
В США приостановлено исполнение указа Трампа о мигрантах
Латвия возвела на границе с Россией 23 км заграждения
Глава МВД Австрии прокомментировал задержание выходцев из Чечни
Румыния отказалась смягчить наказание за коррупцию
Умер народный артист России Георгий Тараторкин
Минобороны ответило на заявление Хирурга о парке «Патриот»
Матч с участием российской команды был прерван из-за драки
Спорт
Европейская суббота: рекорд Месси, Ньясс забивает «Ливерпулю» Месси в очередной раз переписал клубную историю, побив рекорд Роналда Кумана по числу результативных штрафных
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь