Киевская ОГА призвала снизить цены на проезд в маршрутках до 6 февраля

Киевская областная государственная администрация призвала перевозчиков снизить стоимость проезда маршрутках с 6 февраля до уровня, который предшествовал резкому подорожанию. Об этом сообщил председатель КОГА Александр Горган, передает пресс-служба ведомства.

В Киеве подорожал проезд в пригородных маршрутках

«Призываю автоперевозчиков с понедельника, 6 февраля, вернуть стоимость проезда, которая предшествовала резкому подорожанию в январе. В течение недели, до 13 февраля, будет работать комиссия по определению обоснованной стоимости проезда, которая будет учитывать уровень платежеспособности населения, стоимость топлива и других факторов, влияющих на стоимость проезда», — заявил Горган.

В ОГА отметили, что треть трудоспособного населения Киевской обл. постоянно работает в столице, и от цен на проезд напрямую зависит материально-экономическое положение.

Напомним, с 21 января в Киеве на 1 грн повысилась стоимость проезда сразу в нескольких маршрутках.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в коммунальном транспорте пока не собираются повышать.