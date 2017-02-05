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10:10 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Дальневосточная Ассоциация такси» проверит собственных партнеров

В мероприятии, которое состоится 6 февраля, примут участие и сотрудники Управления регионального государственного контроля и лицензирования.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 февраля, AmurMedia «ДВ Ассоциация такси» проведет внеплановую проверку своих компаний-партнеров. В проверке, которая пройдет 6 февраля 2017 года в 10.00, примут участие и представители Управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края, сообщили ИА AmurMedia в в «Дальневосточной Ассоциации Такси».

«Дальневосточная Ассоциация Такси» инициировала внеплановую проверку партнеров Ассоциации, с целью доказать что, Ассоциацию волнуют качество услуг не только сторонних компаний, но и компаний которые являются партнерами и членами Ассоциации.

Приглашаем желающих поучаствовать в проведении выездной проверки, которую будет проводить специалист Управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Александр Григорьевич Коротков. Проверка состоится 6 февраля 2017 года в 10.00 Адрес компании-партнера Ассоциации: Хабаровск ул Серышева 3, оф. 3, тел 60−30−17.

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