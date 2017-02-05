«Дальневосточная Ассоциация такси» проверит собственных партнеров

Хабаровск, 5 февраля, AmurMedia «ДВ Ассоциация такси» проведет внеплановую проверку своих компаний-партнеров. В проверке, которая пройдет 6 февраля 2017 года в 10.00, примут участие и представители Управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края, сообщили ИА AmurMedia в в «Дальневосточной Ассоциации Такси».

«Дальневосточная Ассоциация Такси» инициировала внеплановую проверку партнеров Ассоциации, с целью доказать что, Ассоциацию волнуют качество услуг не только сторонних компаний, но и компаний которые являются партнерами и членами Ассоциации.