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05:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Суд обязал Google передавать властям США письма с иностранных серверов

Американский суд обязал компанию Google предоставлять властям США электронные письма ее клиентов, которые хранятся на зарубежных серверах. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщает Reuters.

Источник: AP 2016

Как отмечается, судья штата Филадельфия Томас Рутер принял данное решение, чтобы агенты Федерального бюро расследований (ФБР) могли проводить внутри США следствия, связанные с мошенничеством.

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«Несмотря на то, что получение сведений с многочисленных серверов Google за рубежом может восприниматься как вторжение в частную жизнь, на самом деле, фактическое нарушение неприкосновенности происходит только в случае раскрытия информации в Соединенных Штатах», — говорится в постановлении судьи.

В Google заявили, что намерены обжаловать решение судьи.

22 декабря 2016 года сотрудник Google подал иск к корпорации, поскольку считает незаконной слежку за работниками. По его мнению, политика конфиденциальности компании не соответствует трудовому законодательству штата Калифорния. В иске сказано, что в Google существует шпионская программа, которая якобы предназначена для предотвращения передачи потенциально компрометирующих данных в прессу и государственным органам.

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