Суд обязал Google передавать властям США письма с иностранных серверов

«Несмотря на то, что получение сведений с многочисленных серверов Google за рубежом может восприниматься как вторжение в частную жизнь, на самом деле, фактическое нарушение неприкосновенности происходит только в случае раскрытия информации в Соединенных Штатах», — говорится в постановлении судьи.

В Google заявили, что намерены обжаловать решение судьи.

22 декабря 2016 года сотрудник Google подал иск к корпорации, поскольку считает незаконной слежку за работниками. По его мнению, политика конфиденциальности компании не соответствует трудовому законодательству штата Калифорния. В иске сказано, что в Google существует шпионская программа, которая якобы предназначена для предотвращения передачи потенциально компрометирующих данных в прессу и государственным органам.