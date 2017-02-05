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10:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Имущество аэропорта Иркутска оценят за 1,6 млн рублей

Аукцион разместили на сайте госзакупок.

Источник: IrkutskMedia.ru

АО «Международный аэропорт Иркутск» объявил аукцион на проведение оценки собственного имущества почти за 1,6 млн рублей. Электронный аукцион опубликовали на официальном сайте государственных закупок РФ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Согласно техническому заданию, подрядчику в течение 20-ти дней со дня подписания контракта предстоит оценить все движимое и недвижимое имущество аэропорта. Целью оценки является внесение в уставный капитал дочерней организации.

Заявки на участие в тендере принимаются до 10 февраля, итоги станут известны спустя шесть дней.

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