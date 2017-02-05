Инвестициями и экспортом в РК теперь будут заниматься две нацкомпании

— В двухнедельный срок внесите решение по созданию нацкомпании по экспорту и импорту. Также с министерством иностранных дел выработайте и утвердите в двухнедельный срок совместный план по продвижению экспорта нашей продукции на зарубежных рынках, — поручил Сагинтаев, которого цитирует Sputnik.

В ходе заседания правительство премьер Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству по инвестициям и развитию РК выработать совместно с заинтересованными госорганами, акимами и НПП РК «Атамекен» эффективные подходы по отбору новых проектов.

Он также напомнил, что в послании народу Казахстана президент обозначил основные приоритеты по реализации второй пятилетки — развитие конкурентоспособных экспортных производств в приоритетных отраслях с высокой производительностью.

— Женис Махмудович (Женис Касымбек, — министр по инвестициям и развитию РК), совместно с отраслевыми министерствами, акимами разберитесь по каждому из 72 объектов, отмеченных президентом, и выработайте соответствующий комплекс мер, — поручил премьер.

После заседания правительства Касымбек пояснил журналистам, какие изменения в части привлечения инвестиций планируется провести.

— Это нормальная практика. В мире существуют такие компании как агентство по привлечению инвестиций. Сегодня просто у KAZNEX INVEST функций много, и они размыты. У него есть функции по продвижению экспорта, мы их отдаем «КазЭкспортГарант», который на сегодняшний день занимается только страхованием. Теперь будет заниматься всем блоком вопросов по поддержке экспорта. Обе компании будут заниматься двумя задачами. Одна будет объединять все функции по привлечению инвестиций, а вторая по продвижению уже казахстанской продукции на экспорт, — сказал Женис Касымбек.

Он также пояснил, что «КазЭкспортГарант» будет преобразована в национальную компанию «Казахэкспорт».