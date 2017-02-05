Повышение тарифов за проезд по волгоградским дорогам откладывается

Постановление правительства РФ устанавливает, что с 15 апреля тариф за проезд грузовиков тяжелее 12 т по федеральным трассам будет повышен с действующих 1,53 руб. за км до 3,06 руб.

Как напоминает Российская газета, повышение тарифов до этого уровня планировалось еще в прошлом году. Однако было принято решение перенести окончание льготного периода на февраль 2017 года, и теперь льготный период продлен до апреля.

В результате переноса окончания льготного периода сложилась ситуация, когда деньги на ремонт региональных дорог из системы «Платон» перечислили в 2016 году авансом, в счет тех средств, которые будут собраны в этом году, отметил глава Минтранса Максим Соколов.

Он пояснил, что сложилась бюджетная ситуация в 2016 году, когда тариф был определен в размере 3,06 рублей за километр. Но уже после утверждения бюджета на 2016 год приняли решение не повышать тариф и сохранить на уровне 1,53 рубля. Получается, что запланированного дохода не было собрано. И в этом году даже при повышении тарифа выйдем на ноль по доходам от системы «Платон», сказал Соколов. Всего предполагается собрать 30 миллиардов рублей в рамках этой системы.

Изменение тарифа в этом году будет только один раз. Хотя ранее предлагалось повышать его дважды в 2017 году. Первый раз в феврале, а второй раз в апреле, напомнил он. «И то, что повышение тарифа было отложено на два с половиной месяца, как раз учитывает интересы малого и среднего бизнеса», — сказал министр, отвечая на вопрос журналистов, выполнено ли поручение главы государства, ввести льготы для малого и среднего бизнеса в рамках этой системы взимания платы за проезд по федеральным дорогам.

Система «Платон» заработала 15 ноября 2015 г. Как уже сообщал РИАЦ, в мае прошлого года, по решению правительства РФ, Волгоградская область, за счет сборов системы «Платон», получила 650 млн рублей межбюджетных трансфертов, которые были направлены на неотложный ремонт дорожных объектов. Еще 11 млн рублей были получены в декабре 2016 года. Благодаря этому, в течение сезона удалось ликвидировать критическое состояние 72 км самых проблемных дорог.

В нынешнем году системная работа в регионе по приведению дорожной сети в нормативное состояние продолжится, и здесь немалую роль призваны сыграть поступления от работы системы «Платон».