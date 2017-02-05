Воронежская область присоединится к федеральному проекту «Прямые выплаты»
Работник сможет получать пособия напрямую от фонда соцстрахования.
Работник сможет получать пособия напрямую от фонда соцстрахования.
Воронежская область присоединится к федеральному пилотному проекту «Прямые выплаты», сообщила
Как пояснили в
Планируется, что проект заработает в регионе в ближайшие два года.
До 2019 года Воронежская область присоединится и к федеральному проекту «Электронный листок нетрудоспособности». Пациенту так же необходимо будет приходить на прием к врачу, но больничный на руки выдаваться не будет: врач вобьет данные в компьютер. Это исключит потерю работником листка нетрудоспособности, ошибки в расчете выплат, а также необходимость работнику несколько раз ходить в поликлинику для его переоформления в случае неправильно оформленного больничного.