Воронежская область присоединится к федеральному проекту «Прямые выплаты»

Воронежская область присоединится к федеральному пилотному проекту «Прямые выплаты», сообщила пресс-служба Воронежского отделения Фонда социального страхования в пятницу, 3 февраля. Проект позволит работникам получать пособия напрямую от фонда соцстрахования.

Как пояснили в пресс-службе регионального отделения Фонда, сейчас пособия перечисляются сотрудникам от работодателя, которому после перевода фонд соцстрахования компенсирует затраты. Проект «Прямые выплаты» не предусматривает посредника. Кроме того, работник сможет выбрать удобный для него способ получения пособия — на банковскую карту или почтовым переводом.

Планируется, что проект заработает в регионе в ближайшие два года.

До 2019 года Воронежская область присоединится и к федеральному проекту «Электронный листок нетрудоспособности». Пациенту так же необходимо будет приходить на прием к врачу, но больничный на руки выдаваться не будет: врач вобьет данные в компьютер. Это исключит потерю работником листка нетрудоспособности, ошибки в расчете выплат, а также необходимость работнику несколько раз ходить в поликлинику для его переоформления в случае неправильно оформленного больничного.