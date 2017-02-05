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10:39 (мск), источник: Om1.ru

Мусорный коллапс в Омске пообещали предотвратить, но неясно, как

В понедельник прекращает работу последний действующий полигон в Надеждино.

Напомним, в конце недели ООО «ЖКХ «Сервис» предупредила мусоровывозящие компании о закрытии с 6 февраля Надеждинского полигона, куда свозится большая часть отходов с территории Омска. У компании истек срок действия лицензии, без нее она не может продолжать работу. По этому поводу есть соответствующее постановление Арбитражного суда.

Таким образом, над городом в очередной раз нависла угроза мусорного коллапса — других действующих полигонов в Омске нет. Однако управляющий «ЖКХ «Сервис» Владимир Коба уверяет, что критическую ситуацию к понедельнику удастся разрешить.

— В понедельник с мусором коллапса не будет! — заявил Коба «Коммерческим вестям».

Правда, что для этого будет сделано, он уточнить отказался. 6 февраля на сайте компании обещают опубликовать официальное заявление по этому поводу.

После известия о закрытии свалки в Надеждино также прошли совещания в администрации города и правительстве Омской области. Итоги переговоров пока не обнародованы.

По предположению издания, полигон в Надеждино продолжит действовать в режиме временного накопления отходов, как работают свалки в Ленинском и Кировском округах (фактически они давно закрыты, но до сих пор принимают мусор на хранение).

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