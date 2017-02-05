«Киевэнерго» грозит обесточить «Киевпасстранс» за долг в 37 млн грн
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КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. За январь 2017 года долг ПАО «Киевпасстранс» перед ПАО «Киевэнерго» вырос с 5,8 млн грн до 37 млн грн. Об этом сообщает
Энергокомпания предупреждает, что сегодня единственным законным рычагом воздействия на должника является прекращение электроснабжения до погашения долга.
«Долг “Киевпастранса” на протяжении первого месяца текущего года увеличился с 5,8 млн гривен сразу до 37 млн гривен», — говорится сообщении.
«Задолженность перед энергокомпанией — прямой риск стабильного предоставления услуг клиентам. Сегодня единственным законным рычагом воздействия на должника является прекращение электроснабжения до погашения долга и оплаты текущих начислений», — сказано в сообщении.
Однако в случае с предприятием, которое обеспечивает транспортные потребности киевлян, такой шаг является критическим.
«Понимая важность бесперебойной работы общественного транспорта, “Киевэнерго” в очередной раз призывает руководство “Киевпастранса” сделать все возможное для обеспечения регулярных расчетов за потребленные услуги. Ведь от этого зависит стабильное электроснабжение всего Киева», — резюмировала
Ранее сообщалось, что Киевская областная государственная администрация призвала перевозчиков снизить стоимость проезда маршрутках с 6 февраля до уровня, который предшествовал резкому подорожанию.