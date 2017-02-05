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14:13 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Киевэнерго» грозит обесточить «Киевпасстранс» за долг в 37 млн грн

Как сообщает пресс-служба «Киевэнерго», единственным законным рычагом воздействия на должника является прекращение электроснабжения до погашения долга и оплаты текущих начислений.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. За январь 2017 года долг ПАО «Киевпасстранс» перед ПАО «Киевэнерго» вырос с 5,8 млн грн до 37 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба «Киевэнерго» на своей странице в Facebook.

Энергокомпания предупреждает, что сегодня единственным законным рычагом воздействия на должника является прекращение электроснабжения до погашения долга.

«Долг “Киевпастранса” на протяжении первого месяца текущего года увеличился с 5,8 млн гривен сразу до 37 млн ​​гривен», — говорится сообщении.

Пресс-служба также напомнила, что в прошлом году «Киевэнерго» неоднократно обращалось к «Киевпастрансу», городской власти и ряду профильных министерств по обеспечению своевременной оплаты за электричество. Однако на 1 декабря 2016 года задолженность достигла почти 47,9 млн гривен и только в декабре предприятие уплатило 42,2 млн гривен.

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«Задолженность перед энергокомпанией — прямой риск стабильного предоставления услуг клиентам. Сегодня единственным законным рычагом воздействия на должника является прекращение электроснабжения до погашения долга и оплаты текущих начислений», — сказано в сообщении.

Однако в случае с предприятием, которое обеспечивает транспортные потребности киевлян, такой шаг является критическим.

«Понимая важность бесперебойной работы общественного транспорта, “Киевэнерго” в очередной раз призывает руководство “Киевпастранса” сделать все возможное для обеспечения регулярных расчетов за потребленные услуги. Ведь от этого зависит стабильное электроснабжение всего Киева», — резюмировала пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Киевская областная государственная администрация призвала перевозчиков снизить стоимость проезда маршрутках с 6 февраля до уровня, который предшествовал резкому подорожанию.

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