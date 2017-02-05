«Киевэнерго» грозит обесточить «Киевпасстранс» за долг в 37 млн грн

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. За январь 2017 года долг ПАО «Киевпасстранс» перед ПАО «Киевэнерго» вырос с 5,8 млн грн до 37 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба «Киевэнерго» на своей странице в Facebook.

Энергокомпания предупреждает, что сегодня единственным законным рычагом воздействия на должника является прекращение электроснабжения до погашения долга.

«Долг “Киевпастранса” на протяжении первого месяца текущего года увеличился с 5,8 млн гривен сразу до 37 млн ​​гривен», — говорится сообщении.