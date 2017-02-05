Дешевое шампанское подорожает на 15 процентов
Недорогое шампанское подорожает в этом году как минимум на 10−15 процентов, прогнозирует президент винного дома «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.
Недорогое шампанское подорожает в этом году как минимум на 10−15 процентов, прогнозирует президент винного дома «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.
Повышение цен он связывает с ростом акцизов.
Титов уточнил, что на стоимость дорого шампанского увеличение налога на 10 рублей практически не повлияет. Потребители изменения цены не заметят, сказал он в интервью порталу RamblerNewsServis.
Эксперт пояснил, что чем ниже общая цена напитка, тем сильнее влияние доли акциза.
С начала этого года акцизы на шампанское, сделанное из заграничного сырья, повысились до 36 рублей за литр (на 10 рублей).
Ожидается, что благодаря росту акцизов на вино бюджет получит дополнительно два миллиарда рублей.