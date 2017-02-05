Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
От боли в спине не помогают никакие лекарства
В МЧС назвали причину увольнения 13 генералов
Огромный 3-х километровый разлом появился в США (видео)
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Штрафы за недострой предложили отменить
«Завтра он будет петь гимн России»: Крым о Порошенко
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
«Консервный ключ» для подлодок НАТО: СМИ о самолете Ил-38Н
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
14События недели в фотографиях
8Испанские демоны пробуждают весну
20Ситуация на юго-востоке Украины
13:43 (мск), источник: Российская газета

Дешевое шампанское подорожает на 15 процентов

Недорогое шампанское подорожает в этом году как минимум на 10−15 процентов, прогнозирует президент винного дома «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Повышение цен он связывает с ростом акцизов.

Титов уточнил, что на стоимость дорого шампанского увеличение налога на 10 рублей практически не повлияет. Потребители изменения цены не заметят, сказал он в интервью порталу RamblerNewsServis.

Эксперт пояснил, что чем ниже общая цена напитка, тем сильнее влияние доли акциза.

С начала этого года акцизы на шампанское, сделанное из заграничного сырья, повысились до 36 рублей за литр (на 10 рублей).

Ожидается, что благодаря росту акцизов на вино бюджет получит дополнительно два миллиарда рублей.

Комментарии
13
Народный Автомобиль
Пофиг,я не пью эту бурду,и остальным не советую.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Ещё один подарок власти своему народу в виде повышения цены. Власть продолжает заботится о благосостоянии населения всё больше и больше с каждым днём.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
конь педальный
Предполагается выпуск бюджетного яблочного "шампанского", которое раньше называлось сидром, для либерального населения, чтобы запорами не страдали.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россияне завоевали "золото" и "бронзу" в спринте на КМ в Пхенчхане
Лавров понадеялся на улучшение отношений с США
Минобороны опровергло данные о гибели российских солдат в Сирии
Мэр Лондона предупредил об угрозе терактов в британской столице
В Турции задержаны 400 человек по подозрению в связях с ИГ
Трамп осадил журналиста, назвавшего Путина убийцей
Матч с участием российской команды был прерван из-за драки
Спорт
Россия лидирует в медальном зачете Универсиады с 43 наградами Президент Российского студенческого спортивного союза объясняет эти успехи желанием доказать миру, что отечественные спортсмены могут побеждать без допинга
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь