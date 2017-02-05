Дешевое шампанское подорожает на 15 процентов

Повышение цен он связывает с ростом акцизов.

Титов уточнил, что на стоимость дорого шампанского увеличение налога на 10 рублей практически не повлияет. Потребители изменения цены не заметят, сказал он в интервью порталу RamblerNewsServis.

Эксперт пояснил, что чем ниже общая цена напитка, тем сильнее влияние доли акциза.