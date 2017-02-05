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17:56 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму тарифы для населения пока остаются дотационными

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости (Крым). Более одного миллиарда рублей межтарифной разницы за воду и тепло в Крыму компенсируют за счет республиканского бюджета, сообщает пресс-служба Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым со ссылкой на главу ведомства Нину Зотович.

Источник: РИА "Новости"

«Разница между тем, что мы уплачиваем за коммунальные услуги, и экономически обоснованным тарифом на эти услуги сегодня покрывается как межтарифная разница из бюджета. Тарифы для населения Крыма остаются дотационными. На 2017 год межтарифную разницу мы заявили 1 миллиард 233 миллиона рублей — это только в части водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения», — уточнила она.

В 2016 году, по ее данным, дотации на возмещение межтарифной разницы крымским предприятиям сферы теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства составили 1,9 млн. рублей.

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