В Крыму тарифы для населения пока остаются дотационными
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости (Крым). Более одного миллиарда рублей межтарифной разницы за воду и тепло в Крыму компенсируют за счет республиканского бюджета, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости (Крым). Более одного миллиарда рублей межтарифной разницы за воду и тепло в Крыму компенсируют за счет республиканского бюджета, сообщает
«Разница между тем, что мы уплачиваем за коммунальные услуги, и экономически обоснованным тарифом на эти услуги сегодня покрывается как межтарифная разница из бюджета. Тарифы для населения Крыма остаются дотационными. На 2017 год межтарифную разницу мы заявили 1 миллиард 233 миллиона рублей — это только в части водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения», — уточнила она.
В 2016 году, по ее данным, дотации на возмещение межтарифной разницы крымским предприятиям сферы теплоснабжения и