В Крыму тарифы для населения пока остаются дотационными

«Разница между тем, что мы уплачиваем за коммунальные услуги, и экономически обоснованным тарифом на эти услуги сегодня покрывается как межтарифная разница из бюджета. Тарифы для населения Крыма остаются дотационными. На 2017 год межтарифную разницу мы заявили 1 миллиард 233 миллиона рублей — это только в части водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения», — уточнила она.

В 2016 году, по ее данным, дотации на возмещение межтарифной разницы крымским предприятиям сферы теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства составили 1,9 млн. рублей.