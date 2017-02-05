Глава «Массандры» приглашает новых сотрудников

«Дорогие друзья, коллеги и все, кто хочет связать свою жизнь с виноградарством и виноделием и хочет прикоснуться к таинству перерождения Великой Массандры. На ФГУП ПАО “Массандра” требуются: профессионалы (с опытом) и начинающие (с желанием) винодельческих, технических профессий, юристы, кадровики, специалисты в области маркетинга и пиара, продавцы, рабочие!» — написала в Facebook Павленко.

«Наша семья — это 2500 человек от Фороса до Судака. А на лето набираем еще 1000 человек», — отметила она.

Ранее Павленко опубликовала в Facebook фотографии начавшейся реконструкции в цехах на головном заводе предприятия в поселке Массандра под Ялтой, где расположены знаменитые подвалы Голицына и уникальная энотека.

В 2016 году виноградари предприятия собрали 15 тысяч тонн винограда и переработали 13,5 тысячи тонн, сообщила РИА Новости Павленко. На «Массандре» в этом году переработали 960 тысяч далл (декалитров) виноматериалов, из них половина отправлена на производство выдержанных вин, половина — сухих.

ФГУП «ПАО Массандра» — знаменитое винодельческое объединение Крыма, основанное в 1894 году Львом Голицыным. В его состав входят девять подразделений. Предприятие выпускает более 80 марок вина и знаменито, прежде всего, своими креплеными и десертными винами. За счет выпуска столовых вин предприятие намерено вчетверо увеличить объемы производства — до 40 миллионов бутылок в год. В энотеке «Массандры» более миллиона бутылок уникальных вин, созданных в Крыму и других территориях виноделия в мире.