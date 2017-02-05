Регулярные рейсы из Омска в Турцию получили две авиакомпании

Росавиация обнародовала названия авиакомпаний, которые будут осуществлять регулярные рейсы в Турцию из российских городов. Решение принято в соответствии с нотами МИД России, сообщают в пресс-службе федерального агентства.

Из Омска будут летать самолеты двух перевозчиков: «ИрАэро» по направлению в Анталью и «Северный ветер», которому разрешили взять рейсы в Стамбул. Улететь в Анталью омичи смогут 5 раз в неделю, в Стамбул — 2 раза в неделю.

Отметим, в зимнем расписании омского аэропорта полеты в Турцию до ноября 2016 года выполняла авиакомпания «АйФлай».