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19:06 (мск), источник: Om1.ru

Регулярные рейсы из Омска в Турцию получили две авиакомпании

«ИрАэро» и «Северный ветер» будут доставлять пассажиров в Стамбул и Анталью.

Росавиация обнародовала названия авиакомпаний, которые будут осуществлять регулярные рейсы в Турцию из российских городов. Решение принято в соответствии с нотами МИД России, сообщают в пресс-службе федерального агентства.

Из Омска будут летать самолеты двух перевозчиков: «ИрАэро» по направлению в Анталью и «Северный ветер», которому разрешили взять рейсы в Стамбул. Улететь в Анталью омичи смогут 5 раз в неделю, в Стамбул — 2 раза в неделю.

Отметим, в зимнем расписании омского аэропорта полеты в Турцию до ноября 2016 года выполняла авиакомпания «АйФлай».

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