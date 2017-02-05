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18:35 (мск), источник: 365info.kz

Общественному транспорту Уральска грозит банкротство

Аким Уральска Нариман Турегалиев предлагает три варианта спасения перевозчиков от банкротства, пишет «Уральская неделя».

Источник: 365info.kz

По словам градоначальника, два предприятия-перевозчика уже на грани банкротства. Турегалиев уверен, что при нынешних тарифах общественному транспорту не выжить. Аким предлагает три варианта решения проблемы. Первый — самый непопулярный — повышение тарифов.

Второй вариант сложнее: сделать короче маршруты автобусов. Тогда тем горожанам, которые едут с одного конца города на другой, придется добираться с пересадками. Но перевозчики смогут увеличить прибыль.

Третий способ повышения доходов — введение дифференцированного тарифа. То есть днем будет одна цена, а после 20 часов — другая.

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