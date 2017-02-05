Общественному транспорту Уральска грозит банкротство
Аким Уральска Нариман Турегалиев предлагает три варианта спасения перевозчиков от банкротства, пишет «Уральская неделя».
Аким Уральска Нариман Турегалиев предлагает три варианта спасения перевозчиков от банкротства, пишет «Уральская неделя».
По словам градоначальника, два
Второй вариант сложнее: сделать короче маршруты автобусов. Тогда тем горожанам, которые едут с одного конца города на другой, придется добираться с пересадками. Но перевозчики смогут увеличить прибыль.
Третий способ повышения доходов — введение дифференцированного тарифа. То есть днем будет одна цена, а после 20 часов — другая.