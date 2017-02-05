В Авдеевке восстановлено электроснабжение

«Украинские электрики вместе с пиротехниками ГСЧС только что вернулись с места ремонта. Начался следующий этап — присоединение к трансформаторным подстанциям», — написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

Как известно, из-за обстрелов несколько дней не могли быть проведены работы по восстановлению энергоснабжения в Авдеевке. Изо дня в день российская сторона СЦКК давала гарантии прекращения огня в дневное время, однако затем их нарушали.

Эту же информацию подтвердили в СММ ОБСЕ на странице в Twitter.

«Ремонтные работы на участке завершены», — говорится в сообщении.