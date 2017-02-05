В Авдеевке восстановлено электроснабжение
Президенту Петру Порошенко доложили о завершении ремонтных работ для восстановления линий электроснабжения в Авдеевке.
Президенту Петру Порошенко доложили о завершении ремонтных работ для восстановления линий электроснабжения в Авдеевке.
«Украинские электрики вместе с пиротехниками ГСЧС только что вернулись с места ремонта. Начался следующий этап — присоединение к трансформаторным подстанциям», — написал
Как известно,
Эту же информацию подтвердили в СММ ОБСЕ на странице в Twitter.
«Ремонтные работы на участке завершены», — говорится в сообщении.
Ранее миссия ОБСЕ сообщала о невозможности продолжения ремонтных работ в Авдеевке