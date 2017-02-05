Теплоснабжение в Авдеевке переведено из аварийного в стабильный режим — Цеголко

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

«Теплоснабжение Авдеевки из аварийного режима на резервных генераторах перешло в стабильный режим. В городе восстановлено уличное освещение», — написал пресс-секретарь.

По его словам, продолжаются работы по переходу водоснабжения на круглосуточный режим.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 5 февраля, ремонтные бригады завершили работы по восстановлению линий электроснабжения до Авдеевки.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook: «Наконец Авдеевка со светом. Председатель Донецкой облВГА Павел Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки».