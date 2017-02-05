Теплоснабжение в Авдеевке переведено из аварийного в стабильный режим — Цеголко
Теплоснабжение в Авдеевке из аварийного режима переведено в стабильный режим.
Теплоснабжение в Авдеевке из аварийного режима переведено в стабильный режим.
Об этом сообщил
«Теплоснабжение Авдеевки из аварийного режима на резервных генераторах перешло в стабильный режим. В городе восстановлено уличное освещение», — написал
По его словам, продолжаются работы по переходу водоснабжения на круглосуточный режим.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 5 февраля, ремонтные бригады завершили работы по восстановлению линий электроснабжения до Авдеевки.
Президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook: «Наконец Авдеевка со светом. Председатель Донецкой облВГА Павел Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки».
Днем 3 февраля глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что бригады электромонтажников накануне начали ремонт на месте прорыва одного из вводов ЛЭП. 4 февраля утром группы специалистов вновь вышли ремонтировать поврежденную ЛЭП вблизи Авдеевки, однако ремонтные работы не удавалось осуществить