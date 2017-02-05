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01:26 (мск), источник: Известия

Чиновники нашли способ защитить россиян от метилового спирта

Росалкогольрегулирование предлагает обязать производителей добавлять денатурат в выпускаемый метанол.

Источник: AP 2016

Росалкогольрегулирование (РАР) предложило Минфину способ избавить россиян от отравлений метанолом. В РАР считают, что в весь производимый в стране метиловый спирт следует добавлять денатурат, который будет вызывать, например, рвотный рефлекс у человека при случайном попадании ядовитого спирта в организм. Правительство наделено правом на денатурацию спиртов, но еще никогда не использовало такую возможность, отмечают юристы.

Как рассказал «Известиям» глава сводного аналитического управления Росалкогольрегулирования Владислав Спирин, в декабре 2016 года служба направила свои идеи в Минфин. РАР предлагает денатурировать, то есть изменять физические параметры всего метилового спирта в России таким образом, чтобы нейтрализовать возможность проникновения в организм ядовитой жидкости.

Есть такого рода добавки, которые делают невозможным потребление метилового спирта человеком — жидкость будет провоцировать мгновенный рвотный рефлекс
Владислав Спирин

РАР предлагает денатурировать подобным образом весь метиловый спирт в России, чтобы исключить возможность отравления ядовитой жидкостью. На практике это означает, что при производстве в метанол будут добавлять специальные добавки.

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Владислав Спирин уточнил, что право правительства использовать денатурацию спиртов вытекает из закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…».

В РАР отметили, что должно быть принято коллегиальное решение ведомств о денатурации — на первом этапе важно согласие Минфина и Минпромторга. Последний должен провести исследование и выяснить — возможно ли денатурировать метиловый спирт предложенным РАР способом без негативных последствий для химической промышленности. В Минфине не ответили на запрос «Известий». В Минпромторге не уточнили, получали ли предложения от Минфина или РАР по метанолу.

Председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов напомнил, что закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» действительно наделяет правительство полномочиями в сфере денатурации спирта.

— Статья 10.1 этого закона устанавливает, что правительство Российской Федерации вправе устанавливать требования к денатурации иных спиртов, используемых для производства непищевой продукции, — сказал юрист, подчеркнув, что «случаев применения этой статьи на данный момент не известно».

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков считает, что в качестве денатурата может использоваться, например, апоморфин.

Правда, как он сочетается со спиртом, никто не изучал. Дешевле было бы просто добавлять ароматизатор или краситель, по которому метиловый спирт будет отличаться от этилового. Так люди, понимающие опасность метанола, его не выпьют
Олег Зыков

Профессор Федерального научного центра гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана Лариса Румянцева подчеркивает, что метиловый спирт является ядом, преимущественно действующим на нервную и сосудистую системы, однако по внешнему виду, запаху и вкусу метанол неотличим от этанола. При этом единого мнения о размере смертельной дозы метанола для человека нет.

— Причина этому в значительных колебаниях индивидуальной чувствительности организма к данному яду, — объяснила Лариса Румянцева.

В частности, при изучении групповых отравлений, когда все пострадавшие принимали примерно одинаковое количество метанола, наряду с тяжелыми и смертельными случаями почти всегда наблюдаются лица, у которых не было никаких, даже субъективных, проявлений отравления
Лариса Румянцева

В России использование метанола для выпуска потребительских товаров запрещено, в том числе при производстве стеклоомывающих жидкостей, парфюмерии и бытовой химии.

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В Российском союзе химиков «Известиям» пояснили, что метанол — это монопродукт, который при добавлении чего-либо перестает соответствовать ГОСТам, совпадающим по требованиям с мировыми.

— Если вы технологически измените продукт, то вы лишитесь мирового рынка сбыта, — рассказали в организации.

В 2015 году, по данным союза химиков, всё производство метанола в стране составило 3,64 млн т. В организации отметили, что метанол невозможно просто так купить на рынке, он находится под охраной на каждом этапе передвижения; чтобы вам отгрузили этот спирт, нужна лицензия и разрешительная документация.

В конце 2016 года по итогам совещания у вице-премьера Александра Хлопонина Минпромторгу поручили представить предложения о том, каким образом сделать оборот метилового спирта более контролируемым.

Метиловый спирт — это яд, и к его обороту применяются все необходимые запреты и ограничения. Нам было поручено еще раз внимательно изучить вопрос, дабы исключить возможности утечки метилового спирта по всей цепочке — от производства до потребления
Виктор Евтуховзамглавы Минпромторга

В конце прошлого года несколько десятков человек в Иркутске погибли от отравления метанолом. По предварительным данным, все умершие пили средство для ванн «Боярышник», на этикетке которого было указание на содержание в составе этанола. В реальности он оказался заменен метиловым спиртом, не предназначенным для употребления внутрь. Сейчас действует временный запрет Роспотребнадзора на продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта свыше 25% (исключения сделаны для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей).

Комментарии
1
Константин
Этиловый спирт тоже ЯД. Об этом все занли вплоть до начала 20х годов прошлого века. А потом государству понадобилось наполнять бюджет...А потом была хрущёвская реклама алкоголизма...
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