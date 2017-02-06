Mail.Ru Group выходит на рынок райдшеринга

Компания Mail.Ru Group запускает райдшеринговый сервис BeepCar. Водители смогут продавать места в своей машине — для совместных поездок. Сервис в первое время будет доступен в России, Казахстане и Белоруссии. Эксперты считают, что в случае роста популярности подобным проектам понадобится госрегулирование — в том числе для обеспечения безопасности пассажиров. В BeepCar пользователь может зарегистрироваться как водитель или как попутчик. Водитель должен указать, куда он едет, — проект работает для дальних поездок, например из Москвы в Санкт-Петербург. Также надо указать, сколько свободных мест в машине и сколько стоит одно место. Пассажир, который ищет способ добраться в другой город подешевле, в поиске указывает маршрут — и выбирает водителя с подходящей ценой, днем и временем отправления.

BeepCar работает так же, как и другие сервисы райдшеринга (от англ. ride — поездка, share — разделять). Райдшеринг постепенно завоевывает мир как часть популярной сейчас «экономики совместного потребления» — sharing economy. По аналогичному принципу, например, работает AirBnb — популярный сервис для поиска временного жилья, а также BlaBlaCar — международный райдшеринговый сервис. Вице-президент Mail.Ru Group, руководитель бизнес-подразделения «Почта и портал» Анна Артамонова рассказала, что холдинг хочет донести до широкой аудитории информацию об «экономике совместного потребления» и возможностях, которые она дает людям. — Sharing economy — модель совместного использования ресурсов — становится всё актуальней. Во всем мире рынок подобных сервисов растет, — комментирует Артамонова. — В России для развития sharing economy есть огромный потенциал. Райдшеринг — пожалуй, самый нужный сегмент этой экономической модели, учитывая размер нашей страны и состояние транспортной системы. При этом уровень осведомленности о sharing economy, и в частности о райдшеринге, в нашей стране крайне низок. Уровень конкуренции в этой нише пока невысок.

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У проекта есть веб-сайт и мобильные приложения для iOS и Android. Сейчас регистрация происходит по номеру мобильного телефона. Позднее станет возможно использовать для этого аккаунты в соцсетях. Водитель может указать имя, фамилию, пол, дату рождения, электронный адрес, фото, водительский стаж и описать автомобиль Можно добавить любую другую информацию о себе, например музыкальные предпочтения. В сервисе будет система рейтингов и отзывов — как это реализовано, например, в сервисах такси. Водители смогут ставить оценки попутчикам и наоборот. — Мы модерируем весь размещаемый контент: информацию в профиле, комментарии, — рассказывает Артамонова. — Если пользователь нарушает требования к контенту, например размещает чужое фото вместо своего, указывает ненастоящее имя, мы можем попросить его внести изменения и, возможно, приостановить действие аккаунта. Если пользователь загружает недостоверные данные, часто отменяет поездки или бронирования, он может быть заблокирован.

На первом этапе связь между водителем и пассажиром обеспечат по указанному номеру телефона и email-адресу. В дальнейшем в сервисе обещают реализовать чаты для отдельных поездок. Оплата будет происходить при личной встрече. Позднее появится возможность оплаты внутри сервиса с помощью электронных платежей.

Пока Mail.Ru Group не собирается монетизировать сервис — комиссий не будет. — В дальнейшем будем думать над способами монетизации, — рассказывает Артамонова. — Вариантов может быть много: от сотрудничества с рекламодателями до комиссии с пользователей. Будем экспериментировать. Директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин считает, что в случае роста популярности подобных сервисов им понадобится госрегулирование.

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— Mail.Ru Group постоянно диверсифицируется, это естественное стремление любой мировой интернет-компании, — комментирует Арсений Щельцин. — Не каждый человек готов разделить свою поездку с кем-то, но развитие интернета постепенно меняет отношение людей к этому. ИРИ работает над увеличением количества «умных» услуг в транспорте. Дополнительное государственное регулирование в области райдшеринга может потребоваться при увеличении популярности услуги: к примеру, потребуется обеспечить безопасность таких поездок. Основной конкурент Mail.Ru Group на рынке райдшеринга — это BlaBlaCar, французский стартап, запустившийся в 2006 году. Проект работает в 22 странах мира, в России он стартовал в 2014 году. Монетизироваться в нашей стране BlaBlaCar начал только в сентябре 2016 года — с пассажиров берут 20% от суммы поездки. Пока монетизация тестово запущена по маршруту Екатеринбург-Челябинск, в дальнейшем планируется подключить все города России. По данным самого сервиса, его общая аудитория составляет более 40 млн человек. В прошлом году при очередном транше инвестиций проект был оценен в $1,6 млрд. Руководитель BlaBlaCar в России и на Украине Алексей Лазоренко отказался раскрывать финансовые показатели сервиса в РФ. Он сообщил, что количество российских пользователей — несколько миллионов, только за лето 2016 года сообщество увеличилось на 1 млн человек. По словам Лазоренко, аудитория растет из-за увеличивающейся популярности внутреннего туризма.

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