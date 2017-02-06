Москва ограничит жилищное строительство на присоединенных территориях

В 2017 г. на присоединенных к Москве территориях планируется сдать в эксплуатацию 1,2 млн кв. м жилья, рассказал «Ведомостям» руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Это почти на треть меньше, чем в прошлом году, — тогда в эксплуатацию было введено 1,7 млн кв. м жилья. «Пока баланс развития на новых территориях выдерживается, но если продолжать теми же темпами, то появится перекос в сторону жилья. Поэтому нам необходимо мотивировать всех застройщиков к тому, чтобы они строили коммерческую недвижимость. Также город будет развивать инфраструктуру», — объясняет Жидкин. Иначе, по его словам, присоединенные территории превратятся в шанхай (беспорядочная застройка).

Идею расширения Москвы и переезда органов власти тогдашний президент Дмитрий Медведев выдвинул в июне 2011 г. Уже через год площадь Москвы официально увеличилась почти в 2,5 раза за счет территории Московской области. Декларировалось, что переезд органов власти позволит сломать традиционную моноцентрическую структуру столицы, а концентрация административных функций на юго-западе переориентирует транспортные потоки из центра города. Но при новом президенте Владимире Путине идея переселить чиновников сошла на нет.

«Новая застройка на присоединенных территориях должна быть бережной, щадящей, разумной и комплексной» — такие наказы подчиненным и инвесторам давал мэр Сергей Собянин на одном из выездных совещаний в новой Москве. Пока же, по его мнению, шел обратный процесс: в чистом поле возводятся гигантские жилые комплексы без инфраструктуры. Радикально изменить ситуацию в короткие сроки московским властям не удалось. Дело в том, что прежнее подмосковное руководство успело заключить инвестиционные контракты на строительство 12 млн кв. м жилья. Расторгнуть их было невозможно: если в Москве земля в основном в аренде, то в области — в собственности. Позднее московские власти сообщали, что контракты пересмотрены — инвесторам пришлось добавить в проекты социальную инфраструктуру, но уменьшить площадь застройки не удалось.

Всего за неполные пять лет на присоединенных территориях построено около 10 млн кв. м недвижимости, в том числе 8 млн кв. м жилья. По словам Жидкина, теперь застройка будет регулироваться правилами землепользования и застройки (ПЗЗ): «Проект планировки, ПЗЗ и план реализации проекта планировки взаимоувязаны между собой. План предполагает график реализации проекта, это соответствует ПЗЗ». «Строительство жилья мы будем действительно регулировать через ПЗЗ, потому что главное — создать новые центры притяжения на этой территории», — обещал и заммэра Москвы Марат Хуснуллин на коллегии стройкомплекса. В целом выданных разрешений на строительство жилья сегодня гораздо меньше, чем в 2012 г., а именно на 7,6 млн кв. м, уточняет Жидкин.

В конце прошлого года на совещаниях у мэра звучало недовольство тем, как развиваются новые территории, — у него есть некое разочарование на этот счет, говорят близкие к мэрии люди. Получить комментарии у представителя Собянина не удалось. После пресыщения не обеспеченными инфраструктурой жилыми образованиями пришло понимание, что с наскока столь запущенную с точки зрения территориального развития часть города не освоить, объясняет бывший директор НИиПИ генплана Борис Ткаченко.

Перед властями стояла задача создать полноценный округ Москвы с жильем, коммерческой, социальной инфраструктурой и, самое главное, рабочими местами, говорит управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая. Однако из всего перечисленного, по ее мнению, активно строится только жилье, тогда как инфраструктура серьезно запаздывает. «И проблема не только в том, что девелоперы создают социалку в последнюю очередь, но и в том, что власти не могут без бюрократической волокиты принять на баланс новый объект. Не решена и проблема с рабочими местами. Заявленные точки роста с рабочими местами так и не появились, в результате возникла маятниковая миграция», — констатирует Литинецкая.

В 2015 г. были приняты территориальные схемы развития новой Москвы. В них предусматривалась возможность построить в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) до 2035 г. не менее 100 млн кв. м недвижимости, из которых 52 млн кв. м жилья и 48 млн кв. м нежилого назначения. Также планируется, что в новой Москве будет проживать 1,5 млн человек, для которых нужно создать 1 млн рабочих мест. Хуснуллин сообщал на коллегии, что в новой Москве с момента присоединения создано 100 000 рабочих мест.

Партнер Strategy Partners Group Елена Киселева обращает внимание и на риски, связанные с застройщиками: «Несколько лет назад инвестиционная активность начала смещаться из старой Москвы в новую, в итоге на рынке есть переизбыток предложения, сроки экспозиции увеличиваются. Власти, конечно, не заинтересованы в том, чтобы рынок недвижимости рухнул». По мнению Киселевой, анонсированное ограничение должно поддержать рынок.

По оценкам Литинецкой, спрос в среднем снизился на 40% (по сравнению с 2014 г.), тогда как предложение за тот же период, наоборот, увеличилось на 53,8%: 7250 квартир в конце 2014 г. против 11 155 в конце 2016 г. По всей видимости, московские власти сейчас решили перенять опыт подмосковных коллег, которые временным замораживанием проектов в Химках, Королеве и Балашихе попытались стабилизировать ситуацию, ограничить появление новых квадратных метров столь кардинальными мерами, считает она.

Московские власти планируют, что население присоединенных территорий будет прирастать в том числе за счет переезда москвичей из старой Москвы, напоминает Киселева: «Но это возможно, только если там будут появляться рабочие места. Необходимы системные меры, например перевод в новую Москву части предприятий. Для этого нужно сформировать площадки под их размещение с определенными льготами и стимулировать инвесторов переносить производства туда. Это опыт Лондона, Сеула».

«Инициатива, несомненно, правильная и нужная, но это решение должно было быть реализовано сразу после присоединения новой Москвы. С другой стороны, не ошибается тот, кто ничего не делает», — комментирует гендиректор Института современной урбанистики Ольга Чудинова.