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01:00 (мск), источник: Интерфакс

Россельхознадзор запретил поставки говядины из Новой Зеландии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU — Россия с 6 февраля запрещает поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Новой Зеландии. Под запрет могут подпасть и поставки сливочного масла, молочных жиров, рыбы.

Источник: AP 2016
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«Запрет вводится с 6 февраля в связи с обнаружением в говяжьих продуктах рактопамина (препарат для наращивания мышечной массы — ИФ)», — сообщил «Интерфаксу» руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, кроме рактопамина, в охлажденной говядине, которая поступает из Новой Зеландии, не раз обнаруживались листерии и бактерии группы кишечной палочки.

Использование рактопамина в РФ запрещено.

Как заявил глава службы, листерии три раза обнаруживались в говядине в марте прошлого года и один раз в сентябре, в ноябре было обнаружение в баранине. Не раз листерии и бактерии группы кишечной палочки выявлялись в новозеландской рыбе. Кроме того, в рыбе обнаруживалась ртуть. «Было пять таких случаев», — сказал он.

По словам Данкверта, в сливочном масле были выявлены бактерии группы кишечной палочки и два раза — тетрациклин. «Мы предупреждаем новозеландских поставщиков: если обнаружения повторятся, будем ограничивать и поставки масла с жиром», — сказал он.

Россельхознадзор не исключает и ограничения ввоза новозеландской рыбы. Как сообщил руководитель службы, продукция, отправленная из Новой Зеландии до запрета, будет подвергнута лабораторному контролю.

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