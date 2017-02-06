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07:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

РАН не принимает гомеопатию за лекарство

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии». В документе говорится: «лечение сверхмалыми дозами» гомеопатических препаратов не имеет «научных основ и обоснований». В комиссии советуют Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник, а антимонопольной службе — защитить граждан от недостоверной рекламы о наличии у таких препаратов «лечебных свойств». В Минздраве пообещали ответить на доводы меморандума после того, как он поступит в распоряжение ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют», — говорится в меморандуме комиссии при президиуме РАН по борьбе с лженаукой, который планируется обнародовать сегодня (текст есть в распоряжении «Ъ»).

В документе поясняется, что гомеопатия существует более 200 лет, попытки подвести под нее теоретическую базу предпринимались неоднократно, но все они (включая клинические испытания) были безуспешными.

Гомеопатия — вид альтернативной медицины, основанный на применении сверхмалых доз препаратов, вызывающих в больших дозах проявления этой же болезни у здоровых граждан (данный принцип лечения «подобного подобным» сформулирован в XVIII веке немецким врачом Христианом Ганеманом). Применение гомеопатии в «практическом здравоохранении» было разрешено приказом Минздрава РФ в 1995 году.

В меморандуме РАН говорится, что принципы гомеопатии являются «умозрительными» догмами, восходящими к «протонаучному этапу развития физиологии и медицины».

Гомеопатия возникла в эпоху, когда важнейшие представления химии и биологии о свойствах молекул… еще не были общепринятыми. Некоторые ученые считали, что материя бесконечно делима, и поэтому для них имело смысл говорить о разбавлении растворов в любой степени, — поясняется в документе, подготовленном совместно с фондом «Эволюция».
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Согласно данным НП «Национальный совет по гомеопатии», в РФ функционируют 28 компаний-производителей и зарегистрировано 1,8 тыс. гомеопатических препаратов. По оценке аналитической компании QuintilesIMS, в 2016 году в аптеках страны было продано 21,8 млн упаковок таких препаратов на 7,32 млрд руб. (рост по выручке на 5,6% за год).

В меморандуме даются конкретные рекомендации госведомствам. Так, Минздраву РФ комиссия советует вывести гомеопатические лекарства из употребления в государственных клиниках, Федеральной антимонопольной службе — обеспечить защиту граждан от недобросовестной рекламы их лечебных свойств. Кроме того, аптекам рекомендуется не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами, а провизорам — перестать их рекомендовать потребителям.

Комиссия при президиуме РАН по лженауке была создана в 1998 году; в 2005 году ее состав был расширен с 12 до 40 членов. Комиссия, например, выступала в 2009 году с критикой «нанофильтров очистки воды» предпринимателя Виктора Петрика.

Член профессиональной ассоциации врачей-гомеопатов СНГ Михаил Школенко заявил, что у его коллег лечился император Николай I, «возивший с собой гомеопатическую аптечку», маршал Георгий Жуков и первый секретарь МГК КПСС (1967−1985 годы), член Политбюро ЦК Виктор Гришин.

Если бы гомеопатия не помогала, члены ЦК КПСС у них не лечились бы
Михаил ШколенкоЧлен профессиональной ассоциации врачей-гомеопатов СНГ

В свою очередь, глава Общества специалистов доказательной медицины и член комиссии по лженауке Василий Власов подтверждает, что в СССР «гомеопатия не запрещалась», но «внедриться в систему здравоохранения» смогла лишь в 1990-х.

Производители гомеопатии, пользуясь неосведомленностью населения, сегодня ведут все более агрессивную политику продвижения продукции
Василий ВласовГлава Общества специалистов доказательной медицины и член комиссии по лженауке

В Минздраве «Ъ» пообещали «рассмотреть доводы, изложенные в письме, и дать ответ по существу» после того, как меморандум поступит в распоряжение ведомства.

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Отметим, что Всемирная ассоциация здравоохранения (ВОЗ) с 2009 года предостерегает от гомеопатического лечения гриппа, туберкулеза, малярии, диареи у детей и ВИЧ. Британский парламент в 2010 году выпустил доклад о том, что государственная медицинская страховка не должна покрывать лечение гомеопатическими препаратами, так как «они работают не лучше плацебо». Федеральная торговая комиссия США (FTC) в 2016 году обязала производителей таких снадобий доказывать их эффективность или размещать сообщение о неэффективности лечения прямо на упаковках гомеопатических препаратов.

В России уже пытались оспаривать выводы о бесполезности гомеопатии. В 2016 году НП «Национальный совет по гомеопатии» подал в Арбитражный суд Москвы иск к издательству «Вокруг света», требуя признать порочащими сведения о неэффективности их препаратов, опубликованные в статье в журнале «Вокруг света». В исковом заявлении указывалось, что «гомеопатические лекарства пользуются широким спросом у населения», а их эффективность доказана «многочисленными клиническими исследованиями». Впрочем, истцу в иске было отказано полностью.

Александр Воронов

Комментарии
5
МАСТЕР
Аб, в первый раз вижу у вас здравую мысль! Доказано, плацебо не главное, главное память воды. Наглядный пример уровня наших академиков!
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А Б
Как говорил Высоцкий в одной из своих песен - пользы от него как от козла молока, но и вреда опять-таки никакого. Что же касается мнимой пользы от приёма гомеопатических доз лекарственных препаратов, то её проявления объясняются эффектом плацебо.
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нет
Ася Казанцева - молодец!
Бить лжецов по всем фронтам!
АБ, Саморуков, Игореша "мехтиев", ваша бесполезность сродни гомеопатическим препаратам!
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