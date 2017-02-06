РАН не принимает гомеопатию за лекарство

Источник: РИА "Новости"

«Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют», — говорится в меморандуме комиссии при президиуме РАН по борьбе с лженаукой, который планируется обнародовать сегодня (текст есть в распоряжении «Ъ»).

В документе поясняется, что гомеопатия существует более 200 лет, попытки подвести под нее теоретическую базу предпринимались неоднократно, но все они (включая клинические испытания) были безуспешными.

Гомеопатия — вид альтернативной медицины, основанный на применении сверхмалых доз препаратов, вызывающих в больших дозах проявления этой же болезни у здоровых граждан (данный принцип лечения «подобного подобным» сформулирован в XVIII веке немецким врачом Христианом Ганеманом). Применение гомеопатии в «практическом здравоохранении» было разрешено приказом Минздрава РФ в 1995 году.



В меморандуме РАН говорится, что принципы гомеопатии являются «умозрительными» догмами, восходящими к «протонаучному этапу развития физиологии и медицины».

Гомеопатия возникла в эпоху, когда важнейшие представления химии и биологии о свойствах молекул… еще не были общепринятыми. Некоторые ученые считали, что материя бесконечно делима, и поэтому для них имело смысл говорить о разбавлении растворов в любой степени, — поясняется в документе, подготовленном совместно с фондом «Эволюция».

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Согласно данным НП «Национальный совет по гомеопатии», в РФ функционируют 28 компаний-производителей и зарегистрировано 1,8 тыс. гомеопатических препаратов. По оценке аналитической компании QuintilesIMS, в 2016 году в аптеках страны было продано 21,8 млн упаковок таких препаратов на 7,32 млрд руб. (рост по выручке на 5,6% за год).



В меморандуме даются конкретные рекомендации госведомствам. Так, Минздраву РФ комиссия советует вывести гомеопатические лекарства из употребления в государственных клиниках, Федеральной антимонопольной службе — обеспечить защиту граждан от недобросовестной рекламы их лечебных свойств. Кроме того, аптекам рекомендуется не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами, а провизорам — перестать их рекомендовать потребителям.



Комиссия при президиуме РАН по лженауке была создана в 1998 году; в 2005 году ее состав был расширен с 12 до 40 членов. Комиссия, например, выступала в 2009 году с критикой «нанофильтров очистки воды» предпринимателя Виктора Петрика.



Член профессиональной ассоциации врачей-гомеопатов СНГ Михаил Школенко заявил, что у его коллег лечился император Николай I, «возивший с собой гомеопатическую аптечку», маршал Георгий Жуков и первый секретарь МГК КПСС (1967−1985 годы), член Политбюро ЦК Виктор Гришин.

Если бы гомеопатия не помогала, члены ЦК КПСС у них не лечились бы Михаил Школенко Член профессиональной ассоциации врачей-гомеопатов СНГ

В свою очередь, глава Общества специалистов доказательной медицины и член комиссии по лженауке Василий Власов подтверждает, что в СССР «гомеопатия не запрещалась», но «внедриться в систему здравоохранения» смогла лишь в 1990-х.

Производители гомеопатии, пользуясь неосведомленностью населения, сегодня ведут все более агрессивную политику продвижения продукции Василий Власов Глава Общества специалистов доказательной медицины и член комиссии по лженауке

В Минздраве «Ъ» пообещали «рассмотреть доводы, изложенные в письме, и дать ответ по существу» после того, как меморандум поступит в распоряжение ведомства.