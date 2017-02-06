Тариф на «Платон» повысят раньше, чем планировали — уже в апреле

Платить станут больше и раньше. Повышение тарифа на «Платон» перенесли с июня на апрель. Об этом сообщает сайт правительства России.

Систему «Платон» запустили в ноября 2015. Её задача — взимание платы в счёт возмещения вреда, причиняемого грузовиками федеральным автомобильным дорогам. По всей стране, в том числе и Иркутской области, дальнобойщики провели ряд акций протеста. По их мнению, такие сборы могут «убить» грузоперевозки по стране. И тогда стоимость товара, перевезённого по автодороге, вырастет. С 15 апреля тариф на «Платоне» составит почти три рубля вместо нынешних полутора. Соответствующее постановление уже подписано правительством.