В Новосибирске заработала упрощенная схема отправки российских товаров

В Сибири начала работать упрощенная схема экспорта российских товаров. Для новосибирских предпринимателей это значительно упрощает процедуру доставки продукции местного производства за рубеж. Речь, прежде всего, — об интернет-магазинах и экспортерах, работающих по упрощенной системе налогообложения, а также компаниях, которым при вывозе товаров не требуется возмещения НДС.