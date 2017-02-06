В Новосибирске заработала упрощенная схема отправки российских товаров
Чтобы отправить товары за границу, теперь не нужно обращаться в таможню. Достаточно заполнить декларацию на сайте почты и прийти с документом в Центр выдачи и приема посылок.
Чтобы отправить товары за границу, теперь не нужно обращаться в таможню. Достаточно заполнить декларацию на сайте почты и прийти с документом в Центр выдачи и приема посылок.
В Сибири начала работать упрощенная схема экспорта российских товаров. Для новосибирских предпринимателей это значительно упрощает процедуру доставки продукции местного производства за рубеж. Речь, прежде всего, — об