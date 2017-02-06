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06:34 (мск), источник: РИА Новости

Комиссия в Южной Корее подтвердила причину возгорания Galaxy Note 7

ТОКИО, 6 фев — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Южной Кореи подтвердило в понедельник, что дефекты в батареях стали причиной возгораний смартфонов Galaxy Note 7 производства южнокорейской компании Samsung Electronics, согласно сообщению на сайте министерства промышленности, торговли и природных ресурсов Республики Корея.

Источник: Reuters

Случаи возгораний этой модели телефонов в прошлом году вынудили производителя отозвать Galaxy Note 7 и прекратить их производство.

По данным министерства, его бюро по техническим стандартам провело анализ причин возгорания отозванных телефонов и обнаружило дефекты аккумуляторов, в частности отсутствие надлежащей изоляции. Вместе с тем также выявлены проблемы в программном обеспечении Galaxy Note 7.

Выводы правительственной комиссии совпали с итогами расследования инцидентов с этой моделью смартфонов, проведенного в декабре 2016 года компанией Samsung Electronics.

Продажи модели Galaxy Note 7 начались в Южной Корее 19 августа прошлого года. В начале сентября было объявлено об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона таких смартфонов после сообщений об их возгораниях во время подзарядки, в частности, в США, Южной Корее и на Тайване. В начале октября Samsung Electronics объявила о временной приостановке производства Galaxy Note 7.

Как сообщалось ранее, компания усовершенствовала программу проверки безопасности аккумуляторных батарей, которая состоит из восьми пунктов. Кроме того, Samsung улучшил меры безопасности, которые регулируют стандарты по каждому элементу устройств, включая общую конструкцию и используемые материалы, а также программное обеспечение.

Компания также сформировала консультативную группу по батареям, которая состоит из привлеченных специалистов — ученых и исследователей из таких университетов, как Кембридж, Беркли и Стэнфорд. Samsung выразил надежду, что данные меры дадут возможность улучшить безопасность батарей не только у самой компании, но и в отрасли в целом.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле. Чистая прибыль в третьем квартале 2016 года сократилась на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила около 4 миллиардов долларов.

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