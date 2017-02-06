Оклады россиян предлагают «привязать» к зарплате президента

Это произойдет, если Госдума поддержит поправки в Трудовой кодекс, разработанные группой депутатов Госдумы. На среду, 8 февраля, намечено рассмотрение этого документа в нижней палате парламента.

Итак, его авторы предлагают ограничить зарплаты представителей всех руководящих должностей любых государственных и муниципальных организаций и предприятий, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной или муниципальной собственности.

А именно, во-первых, устанавливать им зарплату, исходя из сложности управления предприятием, его технической оснащенности, объемов производимой продукции и показателей результативности самих начальников.

Во-вторых, установить, что ежемесячный должностной оклад, стимулирующие иные выплаты начальников (за исключением выходных пособий, компенсаций в связи с прекращением трудовых договоров) не должны превышать среднемесячное денежное вознаграждение президента России по показателям предыдущего календарного года. Для выходных пособий тут сделано исключение, поскольку законодательство и так уже ограничило размер трехкратного среднего месячного заработка, говорится в пояснительной записке к документу.