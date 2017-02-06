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07:29 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии с 1 февраля увеличились детские пособия

Разовые пособия по уходу за ребенком с 1 февраля увеличены. Их проиндексировал Фонд социального страхования.

Источник: РИА "Новости"

Размер выплат вырос и составил 3525 рубля — по уходу за первым ребенком до 1,5 лет и 7051 рублей — по уходу за вторым и последующими детьми.

По данным регионального ФСС, единовременная выплата за рождение ребенка теперь составляет 18 800 рублей. Беременным женщинам, которые встали на учет в женскую консультацию на ранних сроках беременности, будут выплачивать 705 рублей. Раннее эта сумма составляла 581 рубль.

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