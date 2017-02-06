Жители Башкирии стали меньше тратиться на кафе и рестораны

Так, оборот общепитов за год снизился по сравнению с предыдущим годом. Их годовой оборот составил 27,9 млрд рублей — на 12,3% меньше, чем в 2015 году. Так, выходит, что в среднем житель республики потратил 6,8 тысячи рублей в год на посещение кафе и ресторанов.

В целом, оборот розничной торговли за год составил 803,2 млрд рублей, что на 3,9% меньше, чем в предыдущем году. 398,9 млрд рублей относятся к пищевым продуктам, напиткам и табачным изделиям, остальные деньги — к непродовольственным товарам.