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07:32 (мск), источник: PROUFU.ru

Жители Башкирии стали меньше тратиться на кафе и рестораны

В опубликованном Башстатом отчете «Социально-экономическом положении Республики Башкортостан за январь-декабрь 2016 года», ведомство приводит показатели, в том числе, по обороту общественного питания за минувший год.

Так, оборот общепитов за год снизился по сравнению с предыдущим годом. Их годовой оборот составил 27,9 млрд рублей — на 12,3% меньше, чем в 2015 году. Так, выходит, что в среднем житель республики потратил 6,8 тысячи рублей в год на посещение кафе и ресторанов.

В целом, оборот розничной торговли за год составил 803,2 млрд рублей, что на 3,9% меньше, чем в предыдущем году. 398,9 млрд рублей относятся к пищевым продуктам, напиткам и табачным изделиям, остальные деньги — к непродовольственным товарам.

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