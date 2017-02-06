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07:16 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Во всех коммерческих автобусах можно оплатить проезд с помощью NFC-смартфона

Пассажиры получили возможность покупать мобильные билеты с помощью технологии NFC.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На всех маршрутах частных перевозчиков в Москве теперь можно оплатить поездку при помощи смартфона через технологию NFC.

Как рассказали в ГКУ «Организатор перевозок», для оплаты проезда достаточно поднести телефон к валидатору. Стоимость билета — 35 рублей — спишется автоматически. Это на 20 рублей дешевле, чем покупать билет у водителя.

Чтобы оплачивать проезд через мобильный телефон, нужен гаджет с поддержкой NFC, а также специальная сим-карта с приложением «Мобильный билет» (её можно получить у своего оператора «большой тройки» бесплатно). Подробности о подключении сервиса можно посмотреть здесь. В коммерческих автобусах поддерживается оплата проезда через NFC-смартфоны нескольких десятков разных брендов.

«Год назад в коммерческом транспорте можно было расплатиться только наличными. Теперь каждый пассажир может выбрать для себя наиболее подходящий способ оплаты проезда, в том числе картой “Тройка” или “Мобильным билетом”», — рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Сергей Дьяков.

Он напомнил, что частные автобусы принимают и социальные карты москвича, то есть там действуют городские льготы на проезд.

Услуга «Мобильный билет» доступна на всех станциях метро и Московского центрального кольца, а также во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Мосгортранса.

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