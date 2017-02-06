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07:14 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В «Лужниках» установят около трёх тысяч камер видеонаблюдения

Их число на территории спорткомплекса увеличат в четыре раза к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В конце февраля — начале марта в «Лужниках» начнут монтаж камер видеонаблюдения. На территории спорткомплекса установят около 1600 камер. Сейчас там уже действует 400. Таким образом, система видеонаблюдения расширится в четыре раза. Кроме того, 1,3 тысячи устройств расположатся на самой арене, где сейчас завершается реконструкция.

«Сегодня в “Лужниках” уже стоит 400 камер — после установки новых они будут объединены в общую систему наблюдения, — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. — Работы по монтажу планируется завершить к лету».

Как уточнил заммэра, видеонаблюдение — один из важнейших элементов системы безопасности «Лужников» на ЧМ-2018. На территории стадиона, помимо камер, планируется установить около 900 различных датчиков, сканеров, мониторов и детекторов. Здесь появятся шесть транспортных контрольно-пропускных пунктов (КПП) с 39 полосами досмотра и семь пешеходных КПП с 427 точками прохода для посетителей. «На территории комплекса будет создан единый периметр безопасности», — добавил Марат Хуснуллин.

Основные строительные работы на стадионе «Лужники» уже завершены, сейчас ведутся пуск и наладка оборудования, монтаж инженерных систем и установка кресел.

На Большой спортивной арене «Лужников» состоится церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, а также один из полуфиналов и финал турнира.

Количество зрительских мест увеличится с 78 до 81 тысячи, трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. На стадионе появится единый центр управления с удобным визуальным обзором всех трибун и поля, здесь установят два больших видеоэкрана для просмотра матчей.

К проведению мундиаля обновляется и весь олимпийский комплекс «Лужники». Здесь строят несколько новых спортивных объектов, в том числе плавательный центр с крытыми бассейнами и аквапарком.

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