Омская область получила на баланс земельные участки на 255 млн рублей

Среди них, по данным ведомства, 955 объектов движимого имущества, 289 объектов жилищного фонда. Их общая стоимость оценивается более чем на 1,7 млрд рублей, в том числе кадастровая стоимость земельных участков — 255 млн рублей. Всего же региональный за 2016 год банк данных собственности пополнили 1395 объектов имущества.

В министерстве пояснили, за счет чего увеличивается фонд собственности Омской области. Прежде всего — в связи с приобретением и строительством новых объектов. Кроме того, свою лепту вносит передача имущества в рамках разграничения полномочий между уровнями власти, а также выявление ранее не занесенных объектов и учет объектов дорогостоящего движимого имущества и транспортных средств.

В результате, по информации на начало 2017 года, в банке данных учтено 19,6 тысячи объектов балансовой стоимостью свыше 76,7 млрд рублей. Из них кадастровая стоимость земельных участков — более 10 млрд рублей.

— На все учтенные областные объекты надлежаще оформлена техническая и кадастровая документация, — отметили в Минимущества.