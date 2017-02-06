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07:54 (мск), источник: Om1.ru

Омская область получила на баланс земельные участки на 255 млн рублей

Региональное Минимущества подвело итоги пополнения Единого банка данных собственности Омской области в 2016 году.

Среди них, по данным ведомства, 955 объектов движимого имущества, 289 объектов жилищного фонда. Их общая стоимость оценивается более чем на 1,7 млрд рублей, в том числе кадастровая стоимость земельных участков — 255 млн рублей. Всего же региональный за 2016 год банк данных собственности пополнили 1395 объектов имущества.

В министерстве пояснили, за счет чего увеличивается фонд собственности Омской области. Прежде всего — в связи с приобретением и строительством новых объектов. Кроме того, свою лепту вносит передача имущества в рамках разграничения полномочий между уровнями власти, а также выявление ранее не занесенных объектов и учет объектов дорогостоящего движимого имущества и транспортных средств.

В результате, по информации на начало 2017 года, в банке данных учтено 19,6 тысячи объектов балансовой стоимостью свыше 76,7 млрд рублей. Из них кадастровая стоимость земельных участков — более 10 млрд рублей.

 — На все учтенные областные объекты надлежаще оформлена техническая и кадастровая документация, — отметили в Минимущества.

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