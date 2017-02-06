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09:30 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Производство мяса птицы увеличилось в Нижегородской области

В регионе стали больше производить мясных, колбасных изделий, полуфабрикатов и консервов.

Производство мяса птицы увеличилось в Нижегородской области в 2016 году, сообщает Нижегородстат.

Предприятия региона стали больше производить колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и консервов, а также свежей курятины. Кроме того, в прошлом году по сравнению с показателями предыдущих 12 месяцев выросло производство нерафинированного растительного масла, майонезов и цельномолочной продукции, а также круп и сахара.

В целом производство продуктов питания в 2016 году выросло на 5,4%.

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